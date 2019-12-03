Цитата: НГ:

У нас сегодня цена литра АИ-92 порядка 163 тенге за литр, в то время как в России в тенговом выражении - 260 тенге за литр. У нас идет массовый вывоз нефтепродуктов из республики в РФ. И мы вынуждены были принимать меры по ограничению вывоза автомобильным транспортом.

Министры должны рассуждать не как директора магазинов, а мыслить глобальнее:

"У нас сегодня реальная зарплата порядка 60000 тенге, в то время как в России в тенговом выражении - 200000 тенге. У нас идет массовый отток жителей и кадров из республики в РФ. И мы вынуждены принимать меры по улучшению условий проживания в республике."



А они на самом деле одной рукой поднимают цены, а другой пытаются удержать инфляционные процессы. Где логика?



[Исправлено: Маркс, 03.12.2019 - 14:41]