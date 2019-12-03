Цитата: Министр отметил, что госслужащие и сотрудники квазигоссектора могут собраться и самостоятельно отпраздновать Новый год за счет собственных средств.

Ну это про новогодние корпоративы министр сказал, а про то, что некоторые гос конторы перенесли их с последних чисел декабря на день незалежности, когда 4 дня можно гульнуть, похмелиться за бюджетные деньги.

... ну, типа, это же не новогодний...

Видимо в рамках рухнамы теперь главный праздник приходится на 16 декабря?