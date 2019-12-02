/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Корова и машина судьи - Чем закончился процесс по иску председателя Карабалыкского районного суда?		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 3 из 3«123
§ NG.kz
Корова и машина судьи - Чем закончился процесс по иску председателя Карабалыкского районного суда?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37418
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.12.19 - 12:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Карабалыке прошел судебный процесс, где потерпевшим был председатель районного суда, пишет журналист Татьяна Макарова на сайте районной газеты "Айна". Поводом для иска стало столкновение личного автомобиля судьи с коровой.
Читать новость

§ Сталкер
Корова и машина судьи - Чем закончился процесс по иску председателя Карабалыкского районного суда?
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 339
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 03.12.19 - 13:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Столько внимания одной телке ))

:lol: :lol: :lol: точно))))) Даже я полез в базу и достал судебные акты, чтобы посмотреть, почему по ст,615 КРКобАП не привлекли. А оказывается вапщееее не виновен погонщик. Сам потерпевший спровоцировал тёлку))))) Вон - Фёдоровский суд даже заседал в Карабалыкском суде - действительно, сколько ей внимания))))))

[Исправлено: Сталкер, 03.12.2019 - 13:32]
Профайл Посетить вебсайт
Ответить 
Страница 3 из 3«123
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 14, из них зарегистрированных: 3 и гостей: 11
Зарегистрированные пользователи: drakon, Rexyn, Victor Yang

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 133
Пользователей: 5
Всего: 138

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх