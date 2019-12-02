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≡ Корова и машина судьи - Чем закончился процесс по иску председателя Карабалыкского районного суда?		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Корова и машина судьи - Чем закончился процесс по иску председателя Карабалыкского районного суда?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37418
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.12.19 - 12:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Карабалыке прошел судебный процесс, где потерпевшим был председатель районного суда, пишет журналист Татьяна Макарова на сайте районной газеты "Айна". Поводом для иска стало столкновение личного автомобиля судьи с коровой.
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§ elektron
Корова и машина судьи - Чем закончился процесс по иску председателя Карабалыкского районного суда?
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4082
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 03.12.19 - 11:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Yorik:
А что именно Вы находите смешным?

Да то и нахожу смешным, что всех под одну гребёнку. Ладно водитель транспортного средства, учился, экзамены сдавал. А остальные автоматом "водителями" стали? А они сами об этом знают?
Цитата:
Yorik:
Кстати, есть подобные пункты и в ПДД Германии. Более того - даже указывается например что для освещения стада нужно использовать спереди - белый фонарь, сзади - красный. Корова с фонарем на рогах и хвосте - очень смешно, не находите?

Да же не знаю, что и ответить. Не при сдаче на права, ни в жизни, реально не видел у нас на дороге стада коров. На полях и лугах пасутся. ;-)
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§ лимон
Корова и машина судьи - Чем закончился процесс по иску председателя Карабалыкского районного суда?
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1160
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 03.12.19 - 11:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Yorik:
исходя из ПДД и логики водителем погонщик считается именно во время нахождения на дороге (не в степи)


хм, пастух весь день гоняет стадо и только 5 минут может быть водителем, при этом может не иметь водительского удостоверения :-)
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§ Yorik
Корова и машина судьи - Чем закончился процесс по иску председателя Карабалыкского районного суда?
Yorik


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 799
Регистрация: 19.11.09
Отправлено: 03.12.19 - 12:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron: нахожу смешным, что всех под одну гребёнку

Вы писали про то что "ПДД уже смешные издают" - отсюда и мой вопрос, что значит "уже" и почему "смешные"... С таким подходом можно над немецкими, российскими и многими другими ПДД посмеяться.
Так и не понял, что именно смешно, но воля Ваша, смейтесь :-) Погонщик во время нахожджения на дороге приравнивается к водителю именно для того, чтобы вместе с этим возникли соответствующие правовые отношения и обязанности, которые регулируются законодательно, все просто.
Цитата:
elektron: А они сами об этом знают

Не так важно, поскольку незнание закона не освобождает от ответственности.
Цитата:
elektron: не видел у нас на дороге стада коров

Аргумент конечно сильный, но он никак не отменяет наличие указанных пунктов и в Ваших (немецких) ПДД. Которые Вы учили (по крайней мере - должны были, раз сдавали на права), и которые теперь Вас так забавляют ;-)
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§ Yorik
Корова и машина судьи - Чем закончился процесс по иску председателя Карабалыкского районного суда?
Yorik


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 799
Регистрация: 19.11.09
Отправлено: 03.12.19 - 12:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:
только 5 минут может быть водителем

ну да, получается так. И именно в эти 5 минут он отвечает за свои действия наравне с водителями ТС.
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§ Сталкер
Re: Корова и машина судьи - Чем закончился процесс по иску...
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 339
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 03.12.19 - 12:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Yorik:
Так что история какая-то неоднозначная, а указанный полицейскими пункт адмкодекса в протоколе представляется абсолютно верным...


Почему? В ст.610 ч.1 КРКобАП речь идёт только о водителях "транспортных средств".

//Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб//

Действительно, в Законе РК "О дорожном движении" и в ПДД дано определение водителя. Водитель - лицо, управляющее транспортным средством, погонщик, ведущий по дороге скот, стадо, вьючных, упряжных или верховых животных (ст.1 п.25 ЗРК "О дорожном движении").

Транспортное средство - устройство, предназначенное для перевозки по дорогам людей, грузов или оборудования, установленного на нем (ст.1 п.28 того же Закона).

Из буквального толкования указанных норм следует, что не каждый водитель - это водитель транспортного средства. Определение "водитель транспортного средства" не равнозначно определению "водитель". Только водитель транспортного средства имеет соответствующие права (водительское удостоверение).

Нормы КРКобАП по аналогии не применяются. В ст.610 КРКобАП (во всех её частях) речь идёт только о водителях транспортных средств.

Следовательно, в отношении не водителя именно транспортного средства протокол об административном правонарушении по ст.610 КРКобАП составлен быть не может. Тут судья из Фёдоровского района 100% права. Истолковала диспозицию верно.

По моему мнению, протокол мог быть составлен по ст.615 ч.1 КРКобАП //невыполнение пешеходами и иными участниками дорожного движения требований правил дорожного движения//, поскольку водитель не транспортного средства - это иной участник дорожного движения, либо в случае причинения материального ущерба потерпевшему - по ч.2 той же статьи.
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§ elektron
Корова и машина судьи - Чем закончился процесс по иску председателя Карабалыкского районного суда?
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4082
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 03.12.19 - 12:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Yorik: Погонщик во время нахожджения на дороге приравнивается к водителю
Вот это уже звучит более логично.

Но:Цитата:
Тот самый:
Водитель - лицо, управляющее транспортным средством, погонщик, ведущий по дороге вьючных, верховых животных или стадо. К водителю приравнивается обучающий вождению;


Звучит иначе. Я это и имел в виду, если что. Разницу : Приравнивается и Является
;-)

С поправкой: согласно ПДД ГДРа :oops: :lol:

[Исправлено: elektron, 03.12.2019 - 07:33]
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§ Сталкер
Re: Корова и машина судьи - Чем закончился процесс по иску...
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 339
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 03.12.19 - 12:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Yorik:
И именно в эти 5 минут он отвечает за свои действия наравне с водителями ТС

Да не приравнивается в КРКобАП водитель ТС к водителю... :lol:

Есть водители ТС, а все остальные - это ИНЫЕ участники дорожного движения. Тут даже вопросов быть не может, так как не всякий водитель - водитель ТС и приравнивать их неверно, разное участие в дорожном движении и разная степень ответственности.

Участник дорожного движения - лицо, принимающее непосредственное участие в процессе дорожного движения в качестве пешехода, пассажира или водителя (ст.1 п.15 ЗРК "О дорожном движении"). Отсюда и следует, что иные участники дорожного движения - это все, кроме водителей транспортных средств. То есть при нарушениях - к ним применяется только ст.615, но никак не ст.610 КРКобАП.
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§ Yorik
Корова и машина судьи - Чем закончился процесс по иску председателя Карабалыкского районного суда?
Yorik


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 799
Регистрация: 19.11.09
Отправлено: 03.12.19 - 12:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сталкер:
Да не приравнивает

Да ради бога :-)
Мое дело (как водителя) - знать свои права и обязанности, Ваше, как правозащитника - адмкодекс и т.д. Я свое знаю, рад, если Вы знаете свое не хуже ;-)
Так-то тут речь несколько о другом аспекте была, мы хохотались насчет принятых "смешных" ПДД в наших странах ;-)
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§ Сталкер
Re: Корова и машина судьи - Чем закончился процесс по иску...
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 339
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 03.12.19 - 12:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Yorik:
насчет принятых "смешных"

Ну тут ничего смешного нет... Тут речь о безопасности дорожного движения. И тут, конечно, согласен на все сто, как писали выше, должно быть максимально всё регламентировано. Я лишь внёс ремарку в дискуссию - что водитель ТС это водитель ТС, а "погонщик, ведущий по дороге скот, стадо, вьючных, упряжных или верховых животных" хоть и водитель - всё же не водитель ТС, а "иной участник дорожного движения", исходя из элементарных вещей - в ст.610 КРКобАП речь только о "водителях ТС", а все остальные - это ст.615 того же Кодекса, в случае нарушения ПДД.
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§ Yorik
Корова и машина судьи - Чем закончился процесс по иску председателя Карабалыкского районного суда?
Yorik


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 799
Регистрация: 19.11.09
Отправлено: 03.12.19 - 12:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сталкер:
Ну тут ничего смешного нет... Тут речь о безопасности дорожного движения

Ну Вы бы хоть по диагонали обсуждение выше прочитали что-ли. Я ровно об этом несколько раз и писал, а Вы мне приписываете теперь чужие слова... :-x
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§ Сталкер
Re: Корова и машина судьи - Чем закончился процесс по иску...
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 339
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 03.12.19 - 13:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Yorik:
а Вы мне приписываете теперь чужие слова...

Ничего не приписывал. Вы же писали, что //а указанный полицейскими пункт адмкодекса в протоколе представляется абсолютно верным// - на это и ответил. А остальное согласился с Вами, что ничего смешного нет.
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§ Yorik
Корова и машина судьи - Чем закончился процесс по иску председателя Карабалыкского районного суда?
Yorik


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 799
Регистрация: 19.11.09
Отправлено: 03.12.19 - 13:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сталкер:
Ничего не приписывал

Ок.
Кстати, ст.615 судья тоже не применила, как видно из статьи...
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§ Сталкер
Re: Корова и машина судьи - Чем закончился процесс по иску...
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 339
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 03.12.19 - 13:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Yorik:
ст.615 судья тоже не применила

А зависит от причин отклонения ходатайства о переквалификации. Я так подозреваю, что здесь всё просто (сейчас точно посмотрю).

Есть перечень статей, по которым суды рассматривают дела об административных правонарушениях без составления протокола. Если судье поступило дело с протоколом по ст.610 КРКобАП - вот и рассмотрели по этому составу: виновен или невиновен. Невиновен - и это понятно по указанным причинам.

Если по ст.615 КРКобАП не было протокола - как рассматривать дело по ст.615 КРКобАП без протокола по ст.615 КРКобАП?!

Я так понимаю, принесут дело с протоколом по ст.615 КРКобАП - рассмотрит именно по ст.615 КРКобАП, если сроки не истекли.

В задачи суда в рамках административного производства не входит квалификация деяний лица, привлекаемого к ответственности, без наличия соответствующего протокола по соответствующей статье. Всё просто: поступил материал по ст.610 - так и напишут в данном случае: протокол об АП составлен неверно, в действиях такого-то состава такого-то - нет.
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§ maxsaf
Корова и машина судьи - Чем закончился процесс по иску председателя Карабалыкского районного суда?
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4465
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 03.12.19 - 13:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Столько внимания одной телке ))
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§ Сталкер
Re: Корова и машина судьи - Чем закончился процесс по иску...
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 339
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 03.12.19 - 13:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 ноября 2019 года
№ 3968-19-00-3/399
п.Карабалык

Фёдоровский районный суд в составе: под председательством судьи Жалпаковой А.М. при секретаре судебного заседания Калдамановой К.У. с участием адвоката
Ахметова Т.А. потерпевшего Темирханова К.С. рассмотрел в выездном открытом судебном заседании в здании Карабалыкского районного суда на русском языке дело об административном правонарушении в отношении Сархадов Владимир Карапетович,

УСТАНОВИЛ:

28 октября 2019 года полицейским ОДПП ОМПС Карабалыкского района Тургуновым Е.Н. в отношении Сархадова В.К. составлен протокол об административном правонарушении по ст.610 ч.1 КоАП РК, о том, что «28 октября 2019 года в 08-00 часов гражданин Сархадов В.К. 1961 г.р. в п.Карабалык перегонял своих коров через ул.Титова животных на дороге следует перегонять как правило, в светлое время суток погонщик направляют животных как можно ближе к правому краю дороги при прогоне группы животных по дороге или середине в темное время суток и условия недостаточной видимости погону подачи сигналов предупреждения водителей и нанес материальный ущерб».

В судебном заседании Сархадов В.К. вину не признал, просил производство по делу прекратить, так как ДТП произошло по вине потерпевшего, который по непонятной причине выехал на встречную полосу дороги, пытаясь объехать корову, при этом сигналил, напугав животное.

Адвокат Ахметов Т.А. доводы Сархадова В.К. поддержал, просил прекратить производство по делу за отсутствием состава в действиях его доверителя. Исключить из числа доказательств, протокол осмотра места происшествия, не имеющего даты его составления, лица его составившего, росписей участников происшествия.

Потерпевший Темирханов К.С. пояснил, что вина Сархадова В.К. доказана материалами дела, в результате неправомерных действий последнего ему причинен материальный ущерб. Просил переквалифицировать действия виновного лица со ст.610 ч.1 КоАП РК на ст.615 ч.2 КоАП РК, определив подведомственность рассмотрения дела суду (имеющему особый статус), так как не согласен на рассмотрение дела каким либо сержантом полиции.

Полицейский ОДПП ОМПС Карабалыкского района Тургунов Е.Н. свой протокол об административном правонарушении поддержал. Пояснил, что в протоколе осмотра места происшествия не указал участников происшествия, так как забыл.

Допрошенная в качестве специалиста главный ветеринарный врач Карабалыкского района Жетыбаева С.Ж. суду пояснила, что для здорового домашнего животного (в данном случае коровы) свет от включенных фар автомобиля или звуковой сигнал, это стрессовая ситуация, в которой оно может повести себя неадекватно.

Допрошенные (с выездом на место происшествия) в качестве свидетелей полицейские отдела полиции Карабалыкского района Ниязов А.М. и Акинша С.В. суду показали, что 28 октября 2019 года при осмотре места ДТП, на автомобиле потерпевшего видели повреждения в виде небольшой вмятины на капоте и упавшей решетки от государственного номерного знака автомобиля.

Выслушав пояснения участников процесса, специалиста, свидетелей, исследовав письменные материалы дела, суд приходит к следующему выводу.

Согласно ПДД РК раздел 1 ч.1 п.31 водитель- лицо, управляющее транспортным средством, погонщик, ведущий по дороге скот, стадо, вьючных, упряжных или верховых животных.

Согласно ПДД РК раздел 1 ч.1 п.40 транспортное средство- устройство, предназначенное для перевозки по дорогам людей, грузов или оборудования, установленного на нём.

Субъектом правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 610 КоАП, как это указано в императивной форме, является только водитель транспортного средства, соответственно данная норма не применима к владельцам скота, в данном случае к Сархадову В.К.

К протоколу осмотра места происшествия (л.д.4) суд относится критически и считает возможным его исключить из числа доказательств как не имеющего юридической силы, так как указанный процессуальный документ не содержит даты его составления, времени окончания осмотра, нет сведений о лице его составившем, нет сведений об ознакомлении участников происшествия, отсутствуют их росписи. Фототаблицу (л.д.14- 15), также суд считает возможным исключить из числа доказательств, так как она не содержит даты и времени ее составления, сведений о лице ее составившем.

Согласно ст.765 п.5 КоАП РК доказательства, полученные с нарушением закона, признаются не имеющими юридической силы и не могут быть положены в основу решения по делу, а также использоваться при доказывании любого обстоятельства по делу, за исключением факта соответствующих нарушений и виновности лиц, их допустивших.

Ходатайство потерпевшего Темирханова К.С. о переквалификации действий Сархадова В.К. со ст.610 ч.1 КоАП на ст.615 ч.2 КоАП, суд считает не подлежащим удовлетворению, поскольку в действиях последнего в судебном заседании не установлено виновных действий предусмотренных КоАП РК.

В силу ст.10 ч.3 КоАП никто не обязан доказывать свою невиновность. Любые сомнения в виновности толкуются в пользу лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении.

В соответствии со ст.741 ч.2 КоАП РК производство по делу об административном правонарушении не может быть начато, а начатое подлежит прекращению при отсутствии состава административного правонарушения.

Согласно ст.781 ч.2 КоАП РК обязанность доказывания наличия оснований административной ответственности и вины правонарушения лежит на органе (должностном лице), уполномоченном осуществлять производство по делам об административных правонарушениях.

Таким образом, суд приходит к выводу, о том, что факт нарушения правил дорожного движения Сархадовым В.К. не доказан и производство по делу подлежит прекращению в виду отсутствия в его действиях состава административного правонарушения.

судья, ПОСТАНОВИЛ:

Производство по делу об административном правонарушении в отношении Сархадова Владимира Карапетовича по ст.610 ч.1 КРКобАП прекратить за отсутствием состава административного правонарушения.
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