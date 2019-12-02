Сталкер Re: Корова и машина судьи - Чем закончился процесс по иску... #29





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Регистрация: 01.07.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 13:27 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 ноября 2019 года

№ 3968-19-00-3/399

п.Карабалык



Фёдоровский районный суд в составе: под председательством судьи Жалпаковой А.М. при секретаре судебного заседания Калдамановой К.У. с участием адвоката

Ахметова Т.А. потерпевшего Темирханова К.С. рассмотрел в выездном открытом судебном заседании в здании Карабалыкского районного суда на русском языке дело об административном правонарушении в отношении Сархадов Владимир Карапетович,



УСТАНОВИЛ:



28 октября 2019 года полицейским ОДПП ОМПС Карабалыкского района Тургуновым Е.Н. в отношении Сархадова В.К. составлен протокол об административном правонарушении по ст.610 ч.1 КоАП РК, о том, что «28 октября 2019 года в 08-00 часов гражданин Сархадов В.К. 1961 г.р. в п.Карабалык перегонял своих коров через ул.Титова животных на дороге следует перегонять как правило, в светлое время суток погонщик направляют животных как можно ближе к правому краю дороги при прогоне группы животных по дороге или середине в темное время суток и условия недостаточной видимости погону подачи сигналов предупреждения водителей и нанес материальный ущерб».



В судебном заседании Сархадов В.К. вину не признал, просил производство по делу прекратить, так как ДТП произошло по вине потерпевшего, который по непонятной причине выехал на встречную полосу дороги, пытаясь объехать корову, при этом сигналил, напугав животное.



Адвокат Ахметов Т.А. доводы Сархадова В.К. поддержал, просил прекратить производство по делу за отсутствием состава в действиях его доверителя. Исключить из числа доказательств, протокол осмотра места происшествия, не имеющего даты его составления, лица его составившего, росписей участников происшествия.



Потерпевший Темирханов К.С. пояснил, что вина Сархадова В.К. доказана материалами дела, в результате неправомерных действий последнего ему причинен материальный ущерб. Просил переквалифицировать действия виновного лица со ст.610 ч.1 КоАП РК на ст.615 ч.2 КоАП РК, определив подведомственность рассмотрения дела суду (имеющему особый статус), так как не согласен на рассмотрение дела каким либо сержантом полиции.



Полицейский ОДПП ОМПС Карабалыкского района Тургунов Е.Н. свой протокол об административном правонарушении поддержал. Пояснил, что в протоколе осмотра места происшествия не указал участников происшествия, так как забыл.



Допрошенная в качестве специалиста главный ветеринарный врач Карабалыкского района Жетыбаева С.Ж. суду пояснила, что для здорового домашнего животного (в данном случае коровы) свет от включенных фар автомобиля или звуковой сигнал, это стрессовая ситуация, в которой оно может повести себя неадекватно.



Допрошенные (с выездом на место происшествия) в качестве свидетелей полицейские отдела полиции Карабалыкского района Ниязов А.М. и Акинша С.В. суду показали, что 28 октября 2019 года при осмотре места ДТП, на автомобиле потерпевшего видели повреждения в виде небольшой вмятины на капоте и упавшей решетки от государственного номерного знака автомобиля.



Выслушав пояснения участников процесса, специалиста, свидетелей, исследовав письменные материалы дела, суд приходит к следующему выводу.



Согласно ПДД РК раздел 1 ч.1 п.31 водитель- лицо, управляющее транспортным средством, погонщик, ведущий по дороге скот, стадо, вьючных, упряжных или верховых животных.



Согласно ПДД РК раздел 1 ч.1 п.40 транспортное средство- устройство, предназначенное для перевозки по дорогам людей, грузов или оборудования, установленного на нём.



Субъектом правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 610 КоАП, как это указано в императивной форме, является только водитель транспортного средства, соответственно данная норма не применима к владельцам скота, в данном случае к Сархадову В.К.



К протоколу осмотра места происшествия (л.д.4) суд относится критически и считает возможным его исключить из числа доказательств как не имеющего юридической силы, так как указанный процессуальный документ не содержит даты его составления, времени окончания осмотра, нет сведений о лице его составившем, нет сведений об ознакомлении участников происшествия, отсутствуют их росписи. Фототаблицу (л.д.14- 15), также суд считает возможным исключить из числа доказательств, так как она не содержит даты и времени ее составления, сведений о лице ее составившем.



Согласно ст.765 п.5 КоАП РК доказательства, полученные с нарушением закона, признаются не имеющими юридической силы и не могут быть положены в основу решения по делу, а также использоваться при доказывании любого обстоятельства по делу, за исключением факта соответствующих нарушений и виновности лиц, их допустивших.



Ходатайство потерпевшего Темирханова К.С. о переквалификации действий Сархадова В.К. со ст.610 ч.1 КоАП на ст.615 ч.2 КоАП, суд считает не подлежащим удовлетворению, поскольку в действиях последнего в судебном заседании не установлено виновных действий предусмотренных КоАП РК.



В силу ст.10 ч.3 КоАП никто не обязан доказывать свою невиновность. Любые сомнения в виновности толкуются в пользу лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении.



В соответствии со ст.741 ч.2 КоАП РК производство по делу об административном правонарушении не может быть начато, а начатое подлежит прекращению при отсутствии состава административного правонарушения.



Согласно ст.781 ч.2 КоАП РК обязанность доказывания наличия оснований административной ответственности и вины правонарушения лежит на органе (должностном лице), уполномоченном осуществлять производство по делам об административных правонарушениях.



Таким образом, суд приходит к выводу, о том, что факт нарушения правил дорожного движения Сархадовым В.К. не доказан и производство по делу подлежит прекращению в виду отсутствия в его действиях состава административного правонарушения.



судья, ПОСТАНОВИЛ:



Производство по делу об административном правонарушении в отношении Сархадова Владимира Карапетовича по ст.610 ч.1 КРКобАП прекратить за отсутствием состава административного правонарушения.