Елена Пикельная Re: «Нас у мамы…». Дети из многодетных семей пишут Деду Морозу... #2





(Журналисты) Сообщений: 303

Регистрация: 29.07.14 (Журналисты) Отправлено: - 21:34 У нас радостная новость. Двухъярусная кровать завтра будет у тех, кому она так нужна. Мальчишки больше не будут спать на полу. Спасибо нашему читателю Антону, который сделал это чудо. И еще читательница Анастасия с друзьями решат вопрос с матрацами для этой кровати. Такого быстрого отклика на это письмо мы не ожидали. Спасибо!!!