Гриня Re: "ГАЗель" съехала в кювет в Костанае-2 #1





(Пользователи) Сообщений: 657

Регистрация: 11.04.12 (Пользователи) Отправлено: - 09:28 Достали уже такие "видео ДТП ". Вы видели от чего он съехал? Где само ДТП ???Может там ребенок побежал через дорогу он от ребенка в кювет свернул? Может там дорога под уклоном а он еще новую резину не купил и по льду съехал? Не знаете и не судите,да не судимы будете.Я НЕ ЗНАЮ от чего он так слетел,я не могу его осуждать или оправдывать.А того кто снял и выложил это видео можно смело назвать плохим словом,не буду чтоб не оскорблять незнакомого человека,может это его единственный поступок этого заслуживающий.ХВАТИТ ВЫКЛАДЫВАТЬ ВСЯКУЮ ХРЕНЬ ВЫДАВАЯ ЕЁ за " Видео ДТП ".