Цитата: Yorik:

А что именно Вы находите смешным?

Да то и нахожу смешным, что всех под одну гребёнку. Ладно водитель транспортного средства, учился, экзамены сдавал. А остальные автоматом "водителями" стали? А они сами об этом знают?

Цитата: Yorik:

Кстати, есть подобные пункты и в ПДД Германии. Более того - даже указывается например что для освещения стада нужно использовать спереди - белый фонарь, сзади - красный. Корова с фонарем на рогах и хвосте - очень смешно, не находите?

Да же не знаю, что и ответить. Не при сдаче на права, ни в жизни, реально не видел у нас на дороге стада коров. На полях и лугах пасутся.