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≡ Корова и машина судьи - Чем закончился процесс по иску председателя Карабалыкского районного суда?		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Корова и машина судьи - Чем закончился процесс по иску председателя Карабалыкского районного суда?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37414
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.12.19 - 12:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Карабалыке прошел судебный процесс, где потерпевшим был председатель районного суда, пишет журналист Татьяна Макарова на сайте районной газеты "Айна". Поводом для иска стало столкновение личного автомобиля судьи с коровой.
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§ elektron
Корова и машина судьи - Чем закончился процесс по иску председателя Карабалыкского районного суда?
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4081
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 03.12.19 - 11:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Yorik:
А что именно Вы находите смешным?

Да то и нахожу смешным, что всех под одну гребёнку. Ладно водитель транспортного средства, учился, экзамены сдавал. А остальные автоматом "водителями" стали? А они сами об этом знают?
Цитата:
Yorik:
Кстати, есть подобные пункты и в ПДД Германии. Более того - даже указывается например что для освещения стада нужно использовать спереди - белый фонарь, сзади - красный. Корова с фонарем на рогах и хвосте - очень смешно, не находите?

Да же не знаю, что и ответить. Не при сдаче на права, ни в жизни, реально не видел у нас на дороге стада коров. На полях и лугах пасутся. ;-)
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* лимон
Корова и машина судьи - Чем закончился процесс по иску председателя Карабалыкского районного суда?
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1160
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 03.12.19 - 11:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Yorik:
исходя из ПДД и логики водителем погонщик считается именно во время нахождения на дороге (не в степи)


хм, пастух весь день гоняет стадо и только 5 минут может быть водителем, при этом может не иметь водительского удостоверения :-)
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