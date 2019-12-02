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≡ Корова и машина судьи - Чем закончился процесс по иску председателя Карабалыкского районного суда?		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Корова и машина судьи - Чем закончился процесс по иску председателя Карабалыкского районного суда?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37414
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.12.19 - 12:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Карабалыке прошел судебный процесс, где потерпевшим был председатель районного суда, пишет журналист Татьяна Макарова на сайте районной газеты "Айна". Поводом для иска стало столкновение личного автомобиля судьи с коровой.
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§ arman_kst
Re: Корова и машина судьи - Чем закончился процесс по иску...
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 371
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 02.12.19 - 12:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Должно быть в частном порядке, вызвать участкового, зафиксировать на бумаге материальный ущерб. А потом в суд подавать о возмещении ущерба.
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§ Я
Корова и машина судьи - Чем закончился процесс по иску председателя Карабалыкского районного суда?
Я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 124
Регистрация: 02.11.19
Отправлено: 02.12.19 - 12:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
За испуг коровы, повреждение рога и потерю товарного вида коровы в результате необоснованной подачи звукового сигнала в населенном пункте
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§ maxsaf
Re: Корова и машина судьи - Чем закончился процесс по иску...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4458
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 02.12.19 - 12:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Зорьке придется раскошелиться? ))
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§ Козлов я
Re: Корова и машина судьи - Чем закончился процесс по иску...
Козлов я


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Сообщений: 579
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 02.12.19 - 12:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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§ сайлау курманов
Re: Корова и машина судьи - Чем закончился процесс по иску...
сайлау курманов


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Сообщений: 3301
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 02.12.19 - 13:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Опускаться судье до уровня коровы и бодаться с ней как то стрёмноватенько, я был бы советовал не делать этого
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* Yorik
Re: Корова и машина судьи - Чем закончился процесс по иску...
Yorik


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 794
Регистрация: 19.11.09
Отправлено: 02.12.19 - 14:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Помню один из вопросов на тестировании при сдаче теории в ДП:
"Является ли водителем погонщик скота?" и правильный ответ - "да, если он ведет стадо по дороге". Это закреплено в "общих положениях" в ПДД. Так что история какая-то неоднозначная, а указанный полицейскими пункт адмкодекса в протоколе представляется абсолютно верным...
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§ Тот самый
Re: Корова и машина судьи - Чем закончился процесс по иску...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 253
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 02.12.19 - 14:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тоже думаю, что правильно они составили. А вот звуковые сигналы в населенных пунктах разрешается подавать только для предотвращения ДТП, а судья, наоборот, звуковым сигналом и спровоцировал ДТП. Так что сам нарушил ПДД, сам и виноват. Повезло, что к нему встречный иск не подали за испуг коровы, моральный вред и потерянное время )))

Цитата:
Yorik:
"Является ли водителем погонщик скота?" и правильный ответ - "да, если он ведет стадо по дороге".


Водитель - лицо, управляющее транспортным средством, погонщик, ведущий по дороге вьючных, верховых животных или стадо. К водителю приравнивается обучающий вождению;

24.1. Управлять велосипедом, гужевой повозкой (санями), быть погонщиком вьючных, верховых животных или стада при движении по дорогам разрешается лицам не моложе 14 лет, а мопедом - не моложе 16 лет.

24.2. Велосипеды, мопеды, гужевые повозки (сани), верховые и вьючные животные должны двигаться только по крайней правой полосе в один ряд возможно правее. Допускается движение по обочине, если это не создает помех пешеходам.
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§ Гриня
Re: Корова и машина судьи - Чем закончился процесс по иску...
Гриня


(Пользователи)
Сообщений: 657
Регистрация: 11.04.12
Отправлено: 02.12.19 - 14:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что-то перемудрили в пдд с понятием водитель.Действительно погонщик стада является водителем.Но как он должен вести стадо по своей стороне движения?Если коровы идут по встречной полосе,каких прав лишать погонщика?Или он сначала должен получить права водителя стада? Ладно бы он был просто участник дорожного движения как и пешеход,но водитель!!! один погонщик должен успевать контролировать всё стадо? Или на каждую корову надо водителя,ой,погонщика???
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§ пешеход
Re: Корова и машина судьи - Чем закончился процесс по иску...
пешеход


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 132
Регистрация: 18.08.16
Отправлено: 02.12.19 - 15:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Почитайте само понятие что такое ДТП. Если автомобиль остановился и стоял, то тут нет никакого ДТП. ДТП может быть только если автомобиль находился в движении, а не корова. Соответственно нет ст. 610 и 615. В данном случае тут гражданско-правовые взаимоотношения. Корова по сути это имущество, а если данным имуществом причинен вред, то и отвечать владельцу этого имущества. Что касается звукового сигнала, то раз автомобиль стоял. то он не мог служить для предотвращения ДТП. К тому же как это так, что после подачи сигнала корова не отпрянула, а наоборот полезла на капот, помяв его. Что то тут не все ясно. Может автомобиль все таки двигался и наехал на корову.
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* лимон
Re: Корова и машина судьи - Чем закончился процесс по иску...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1160
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 02.12.19 - 23:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
тот случай, когда корова знает ПДД лучше человека :lol:
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* лимон
Корова и машина судьи - Чем закончился процесс по иску председателя Карабалыкского районного суда?
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1160
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 02.12.19 - 23:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Yorik:
Помню один из вопросов на тестировании при сдаче теории в ДП: "Является ли водителем погонщик скота?" и правильный ответ - "да, если он ведет стадо по дороге". Это закреплено в "общих положениях" в ПДД.


а если перегоняют скот перпендикулярно дороге (по степи), это считается "по дороге"?

[Исправлено: лимон, 02.12.2019 - 23:27]
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§ elektron
Корова и машина судьи - Чем закончился процесс по иску председателя Карабалыкского районного суда?
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4081
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 02.12.19 - 23:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чем дальше в лес, тем больше дров. Смотрю и ПДД уже смешные издают :lol: Цитата:
Тот самый:
верховые и вьючные животные должны двигаться только по крайней правой полосе в один ряд возможно правее. Допускается движение по обочине, если это не создает помех пешеходам.

А им это в школе преподают, животным в смысле?
А если есть пешеход. тогда как? Кто сильнее, тот и прав? 8-)
ПС: Кстати в Германии, не знаю как по животным, но пешеход, при движении не по пешеходной дорожке, должен двигаться по стороне встречного транспорта, вроде и при союзе такое правило было. Ибо безопаснее и проще предотвратить необратимое, при виде движущегося на тебя транспорта, а не то, что сзади въедет. Правда если ещё и стадо попрёт, то шансов на выживаемость совсем нет 8-)

Если что, вопрос просто риторический, больше к законоизданникам.

[Исправлено: elektron, 02.12.2019 - 18:56]
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§ elektron
Корова и машина судьи - Чем закончился процесс по иску председателя Карабалыкского районного суда?
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4081
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 02.12.19 - 23:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тот самый:
Водитель - лицо, управляющее транспортным средством, погонщик, ведущий по дороге вьючных, верховых животных или стадо. К водителю приравнивается обучающий вождению;

Круто, Вы кто
- Я ландшафтный дизайнер.
- О Круто, на компьютере наверно работаете?
- Нет на бульдозере. :lol: :-P
Сегодня так сказать все водители. Одни транспортных средств, другие ещё чего. 8-)
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* Yorik
Корова и машина судьи - Чем закончился процесс по иску председателя Карабалыкского районного суда?
Yorik


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 794
Регистрация: 19.11.09
Отправлено: 03.12.19 - 11:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:
а если перегоняют скот перпендикулярно дороге

Если Вы подразумеваете пересечение дороги стадом - то, исходя из ПДД и логики водителем погонщик считается именно во время нахождения на дороге (не в степи). Понятие "дорога" тоже расшифровано в "общих положениях"...

Цитата:
elektron:
Смотрю и ПДД уже смешные издают

А что именно Вы находите смешным? Или Вы просто, по привычке?
Возможно, Вы пешеход, поэтому Вас смешат вполне серьезные вещи. Законом по максимуму должна быть предусмотрена ответственность всех участников дорожного движения. Кстати, есть подобные пункты и в ПДД Германии. Более того - даже указывается например что для освещения стада нужно использовать спереди - белый фонарь, сзади - красный. Корова с фонарем на рогах и хвосте - очень смешно, не находите? Но речь при этом идет о довольно прагматичных вещах, и в первую очередь - о безопасности...
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