elektron Корова и машина судьи - Чем закончился процесс по иску председателя Карабалыкского районного суда? #12





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4081

Регистрация: 10.10.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 23:28 Чем дальше в лес, тем больше дров. Смотрю и ПДД уже смешные издают Цитата: Тот самый:

верховые и вьючные животные должны двигаться только по крайней правой полосе в один ряд возможно правее. Допускается движение по обочине, если это не создает помех пешеходам.

А им это в школе преподают, животным в смысле?

А если есть пешеход. тогда как? Кто сильнее, тот и прав?

ПС: Кстати в Германии, не знаю как по животным, но пешеход, при движении не по пешеходной дорожке, должен двигаться по стороне встречного транспорта, вроде и при союзе такое правило было. Ибо безопаснее и проще предотвратить необратимое, при виде движущегося на тебя транспорта, а не то, что сзади въедет. Правда если ещё и стадо попрёт, то шансов на выживаемость совсем нет



Если что, вопрос просто риторический, больше к законоизданникам.



[Исправлено: elektron, 02.12.2019 - 18:56]