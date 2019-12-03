Добринцофф Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2) #2961





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 6836

Регистрация: 16.05.11 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 10:20 Цитата: Victor Yang:

Ну а что стоит тебе сделать мини-маркет с самообслуживанием? Или площади не хватает? В Астане полно таких на первых этажах домов.

Я делаю,у меня сейчас процентов 50% магазина на самообслужке,50 за прилавком,но рассчитываются пока по старинке без сканера.Ну конечно даже если всё довести до конца,то с тележками там особо не разгонишься,но пройтись с корзинкой и набрать необходимых продуктов вполне реально.