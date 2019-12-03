Victor Yang Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2) #2960





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Регистрация: 08.08.10 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 08:15 Цитата: Добринцофф:

понятно, что делать покупки намного приятнее прогуливаясь по залу с тележкой,чем просить что то подать продавца через прилавок.

Ну а что стоит тебе сделать мини-маркет с самообслуживанием? Или площади не хватает? В Астане полно таких на первых этажах домов.