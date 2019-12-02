пешеход Re: Корова и машина судьи - Чем закончился процесс по иску... #9





(Полноправные пользователи) Сообщений: 132

Регистрация: 18.08.16 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 15:17 Почитайте само понятие что такое ДТП. Если автомобиль остановился и стоял, то тут нет никакого ДТП. ДТП может быть только если автомобиль находился в движении, а не корова. Соответственно нет ст. 610 и 615. В данном случае тут гражданско-правовые взаимоотношения. Корова по сути это имущество, а если данным имуществом причинен вред, то и отвечать владельцу этого имущества. Что касается звукового сигнала, то раз автомобиль стоял. то он не мог служить для предотвращения ДТП. К тому же как это так, что после подачи сигнала корова не отпрянула, а наоборот полезла на капот, помяв его. Что то тут не все ясно. Может автомобиль все таки двигался и наехал на корову.