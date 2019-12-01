Цитата: kbkz1980:

Добринцов просто опечален Новый супермаркет построили Ярмарки 3 штуки в декабре Вот и пошли на спад его продажи))

Ну мясом я не торгую,яйца у меня то же по 230,а сахар на 10тнг дороже зато купить можно хоть пол кило ,хоть мешок, а попробуйте на ярмарке купить 1кг сахара.

Так, что ярмарки особой роли не играют.

С супермаркетами конечно трудно конкурировать и дело даже не в ценах,а в удобстве,понятно, что делать покупки намного приятнее прогуливаясь по залу с тележкой,чем просить что то подать продавца через прилавок.