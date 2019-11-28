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§ NG.kz
Сладко, ароматно, пьяно
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37414
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.11.19 - 09:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Из братской европейской страны мне напомнили, что вот он уже и декабрь - рождественский месяц. У них там это время веселья, пития согревающих напитков и поедания массы вкусных вещей, сладких и несладких. Приглашают присоединяться. И шлют рецепты пуншей и ликеров. Домашних, что характерно.
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§ Козлов я
Сладко, ароматно, пьяно
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 578
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 02.12.19 - 19:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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§ kbkz1980
Сладко, ароматно, пьяно
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4502
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 02.12.19 - 20:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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§ Козлов я
Сладко, ароматно, пьяно
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 578
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 02.12.19 - 21:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Был несколько раз тамадой на общественных началах. Как альтернатива пойдет, но времени на это не было. А сейчас уже поздно.
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