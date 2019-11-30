/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 4)		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить Новый топик
Страница 444 из 444«1...442443444
§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4071
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 30.11.19 - 19:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
. Цитата:
kbkz1980:

Лили я на это и надеюсь 😃
Профайл

§ Козлов я
Флуд и оффтопик (часть 4)
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 578
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 01.12.19 - 15:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня День всемирной борьбы со СПИДом! Поздравляю с таким замечательным праздником!
Профайл

§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1361
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 02.12.19 - 11:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата: Добринцофф "Я вижу ,что это цитаты из статьи,но так как они не выделены ,то немного неудобно читать".


Я выделила словом "Цитата".
А Вы под выделением имеете ввиду текст на тёмном фоне?
Я выделяю так, ВЫ эдак, Абайка вообще наплюнул на правила цитирования
Далеко нам до совершенства :-)
Спасибо за науку,Добринцофф! :-)
Профайл

§ Добринцофф
Флуд и оффтопик (часть 4)
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6835
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 02.12.19 - 14:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Спасибо за науку,Добринцофф!

Да ладно,не благодарите ;-)
Профайл

* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4457
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 02.12.19 - 19:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Абайка вообще наплюнул на правила

И на форум тоже? На повышение пошел?))
Профайл

* drakon
Флуд и оффтопик (часть 4)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18008
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 02.12.19 - 19:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
На повышение пошел?

Набрал 30 комментов.
И молчит,ждёт - завтра... :lol: ;-)
Профайл

§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1361
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 02.12.19 - 20:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
И молчит,ждёт - завтра...


Ну, хоть дал отдохнуть и фонтану ;-)
Профайл

* drakon
Флуд и оффтопик (часть 4)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18008
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 02.12.19 - 20:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
хоть дал отдохнуть и фонтану

Думаю,что не надолго... :lol: :oops:
Профайл

§ kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4502
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 02.12.19 - 20:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Почитатели смотрю все в сборе :lol:
Профайл

§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 2047
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 02.12.19 - 20:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Скучно стало
Об чем говорить взрослым "умным" экспертам во всех вопросах?)
Политика? Неее
Культура,искусство? Нееее
Современная скандинавская литература???нет
Поговорим же об Абайке)
А вообще правильно
Фонтанам нужно давать отдохнуть
Я своему дал отдых
У остольных фонтаны на износ пашут)
Нехорошо
Фильтры могут износится)
Профайл

§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4071
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 02.12.19 - 20:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Почитатели смотрю все в сборе

Вот и писатели подошли. :-P
Профайл

* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4457
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 02.12.19 - 21:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:

Раз почитатели, то правильно будет - пописатели подошли. "По" забыли добавить )
Ко второму слову претензий нет - по-дошли ))

[Исправлено: maxsaf, 02.12.2019 - 21:26]
Профайл
Ответить Новый топик
Страница 444 из 444«1...442443444
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 22, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 20
Зарегистрированные пользователи: drakon, maxsaf

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 126
Пользователей: 1
Всего: 127

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх