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§ NG.kz
Эмоциональный пост о поборах в школе стал причиной дискуссии в Казнете
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37414
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 30.11.19 - 17:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В комментариях люди разделились на два лагеря. Одни выступили за сборы денег и поддержку школы, заявив, что нельзя такое писать и это личное дело каждого, сдавать или нет, другие поддержали автора поста.
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§ Я
Эмоциональный пост о поборах в школе стал причиной дискуссии в Казнете
Я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 124
Регистрация: 02.11.19
Отправлено: 02.12.19 - 17:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Матвей Запупыркин:
а зачем

Рассуждать о том, чего не знаете ?
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§ Victor Yang
Эмоциональный пост о поборах в школе стал причиной дискуссии в Казнете
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12208
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 02.12.19 - 17:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Я:
А выделяются ли средства и достаточно ли их ?

А на это много средств нужно?
Цитата:
Victor Yang:
Допускается использование кипяченой питьевой воды, при условии ее хранения не более трех часов.
Профайл
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