Цитата: Yorik:

Ну если ориентир - Бейлиз, то как иначе? Он же тоже очень сладкий...

Бейлиз ещё ничего - в Sheridan's сахара больше чем в самом сахаре.



[Исправлено: Victor Yang, 02.12.2019 - 12:06]