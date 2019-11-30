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Я:
не уверен , что обеспечение бутилированной водой, разовыми стаканами и средствами личной гигиены входят в понятие "среднего образования"
Помимо понятия "среднего образования", есть санитарные требования к объектам образования, в п. 28 которого сказано:
Цитата:
28. На объектах должен быть организован питьевой режим. Питьевая вода, в том числе расфасованная в емкости (графины, чайники, бачки и другие) или бутилированная, по показателям качества и безопасности соответствует требованиям документов нормирования.
Кулеры (диспенсеры) для воды регулярно очищаются согласно инструкции производителя. Для питья используют чистую посуду (стеклянная, фаянсовая, одноразовые стаканчики).
Разрешается использование индивидуальной бутилированной емкости. Допускается использование кипяченой питьевой воды, при условии ее хранения не более трех часов.
То есть организация образования ОБЯЗАНА обеспечить питьевой режим.