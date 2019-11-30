Цитата: Более того, есть ощущение, что мы ходим в школу для красоты и приличия, а на знания нам наплевать. И если кто-то сможет заплатить эти дополнительные 10 тысяч, то кто-то нет, и ему будет стыдно.

Ощущения не подводят. Всё это поведение "около-школьное" есть примитивнейшее проявление любви к понтам. Казаться а не быть - это ж девиз! Да само название "как-бы-школа-лицей" это в первую очередь выпендрёж для родителя, не зависимо от реальных способностей чада.



Цитата: Попробуйте учиться голодным

Пробовал. На протяжении лет 10-ти. Получается. Конкретно в моём случае лучше чем у регулярно жрущих.



Цитата: Если не дашь денег, то твой ребенок будет белой вороной среди остальных

Как обычно знаю отличный рецепт!!! Правда всё тот же. Заучиваете вместе с ребёнком несколько фраз: "пошёл в (на)", "да мне по". А, да, чуть не забыл, объявляете "быдлом" любого кто основывает своё мнение и отношение к человеку только на деньгах, и уже сами перестаёте с ним разговаривать (вам же не хочется общения с "быдлом"). И ещё один нужный навык совместно учитесь бить, это на случай если станут задирать.