/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Сладко, ароматно, пьяно		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Сладко, ароматно, пьяно
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37414
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.11.19 - 09:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Из братской европейской страны мне напомнили, что вот он уже и декабрь - рождественский месяц. У них там это время веселья, пития согревающих напитков и поедания массы вкусных вещей, сладких и несладких. Приглашают присоединяться. И шлют рецепты пуншей и ликеров. Домашних, что характерно.
Читать статью

§ юля елиссева
Re: Сладко, ароматно, пьяно
юля елиссева


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1435
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 28.11.19 - 09:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
.опа слипнется от такого количества сахара.
Профайл

§ alex_60
Re: Сладко, ароматно, пьяно
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6277
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 28.11.19 - 09:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//Из братской европейской страны//

интересно, это какая страна у Казахстана-
братская европейская?
Профайл

§ abaika95
Re: Сладко, ароматно, пьяно
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 2046
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 28.11.19 - 10:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//братская европейская?//



БелАрусь может или Украина)
Профайл

§ Yorik
Re: Сладко, ароматно, пьяно
Yorik


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 793
Регистрация: 19.11.09
Отправлено: 28.11.19 - 11:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
.опа слипнется

:lol:
Ну если ориентир - Бейлиз, то как иначе? Он же тоже очень сладкий...
Профайл

§ drakon
Re: Сладко, ароматно, пьяно
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18005
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 28.11.19 - 21:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Яичный ликёр ADVOCAAT,этот,который слева.

Содержание алкоголя 20%. 0.7 литра,цена 3.99.€
Правей,ликёр CANTORY, сливочный.Стоит 4.99 €.
Содержание алкоголя 17%. Ценники не попали
в кадр, жаль... :lol: :oops: ;-)
Профайл

§ Victor Yang
Re: Сладко, ароматно, пьяно
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12208
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 02.12.19 - 11:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Приготовил по первому варианту - вкусно, мне понравилось. Заодно и применение водке нашёл - давно бутылка валяется, а я не люблю её. Шоколадное молоко брал ДЕПовское.
Профайл

§ Victor Yang
Сладко, ароматно, пьяно
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12208
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 02.12.19 - 11:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Yorik:
Ну если ориентир - Бейлиз, то как иначе? Он же тоже очень сладкий...

Бейлиз ещё ничего - в Sheridan's сахара больше чем в самом сахаре.

[Исправлено: Victor Yang, 02.12.2019 - 12:06]
Профайл

§ kbkz1980
Сладко, ароматно, пьяно
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4498
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 02.12.19 - 16:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Sheridan's сахара больше чем в самом сахаре

Ну так десертный ликёр его в кофе и горячий шоколад можно добавить.
С джином или водкой тоже хорошо.
Профайл

§ drakon
Сладко, ароматно, пьяно
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18005
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 02.12.19 - 17:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот реклама, пришла в субботу. На этой неделе,

Ликёр яичный, с запкчённым яблоком.
Но покупать - не буду... :lol:
Профайл

§ kbkz1980
Сладко, ароматно, пьяно
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4498
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 02.12.19 - 17:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Но покупать - не буду...

Кто бы сомневался
Скидка всего 40 копеек :lol:
Профайл

§ drakon
Сладко, ароматно, пьяно
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18005
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 02.12.19 - 17:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Скидка всего 40 копеек

Да, за такую экономию,не стоит
ехать в магазин, ием более в райцентр.
Бензин дороже - обойдётся... :lol: :lol: :oops:
Профайл

§ Козлов я
Сладко, ароматно, пьяно
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 576
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 02.12.19 - 17:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не кидайтесь кирпичами, вино такое...
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 29, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 28
Зарегистрированные пользователи: DrDjekel

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 125
Пользователей: 1
Всего: 126

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх