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§ NG.kz
Эмоциональный пост о поборах в школе стал причиной дискуссии в Казнете
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37414
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 30.11.19 - 17:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В комментариях люди разделились на два лагеря. Одни выступили за сборы денег и поддержку школы, заявив, что нельзя такое писать и это личное дело каждого, сдавать или нет, другие поддержали автора поста.
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§ maxsaf
Re: Эмоциональный пост о поборах в школе стал причиной дискуссии...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4455
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 30.11.19 - 17:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Я дал указание, чтобы такие дорогие костюмы не шили", - заявил руководитель городского отдела образования Саян Сулейменов.

Кому он дал такое указание? :-o
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§ сайлау курманов
Re: Эмоциональный пост о поборах в школе стал причиной дискуссии...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3301
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 30.11.19 - 18:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Врут и не краснеют. Не могли же родоки сами придумать
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§ abaika95
Re: Эмоциональный пост о поборах в школе стал причиной дискуссии...
abaika95


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Сообщений: 2046
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 30.11.19 - 19:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Оказывается, в этой школе все классы наряжаются к праздникам, и чтобы не отстать, наш класс решил также сшить единую нарядную форму. Я не понимаю, зачем нужны эти лишние траты в школе?//




Не сдавай на костюмчик в чем проблема?) Сама сшей)



Цитата-//В магазин не пойти, не выпускают из школы, вот и ходи голодным//


Выбежит твое чадо в магазин,собьёт его там машина,кто виноват будет? Конечно учитель и ты же первая будешь вопить о том лучше б он голодный походил чем вы его изверги учителя выпустили в магазин




Цитата -//Про еду не помню, но на перемене выбежать и побегать во дворе могли все//



В каком дворе побегать? Соседнего района?)




Цитата-//Я дал указание, чтобы такие дорогие костюмы не шили//


Ждём обращения от родителей о том что отдел образования запрещает им шить мало-мальские достойные костюмы)
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§ ACROS
Re: Эмоциональный пост о поборах в школе стал причиной дискуссии...
ACROS


(Пользователи)
Сообщений: 28
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 30.11.19 - 21:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Надо запрещать собирать деньги с родителей, не только запрещать, но и провести это через Парламент, на законодательном уровне. Кто то даст, кто то не даст - все это отражается на детях. Сами дети будут клевать друг друга.У нас менталитет такой: издеваться над слабым, беспомощным; возвеличивать свой Жуз, свой род.
Директор школы не знал что собирают деньги ??? Бред какой то!!А за что он получает деньги, если он не знает что твориться в ввереный ему школе ?? Гнать этого директора взашей.
"...дал указание, что бы такие дорогие костюмы не шили..." - значит все таки указание было, теперь свою задницу покрывает, дал указание что бы шили подешевле.
и ателье своё наверное, прикормленное.
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§ Vit
Re: Эмоциональный пост о поборах в школе стал причиной дискуссии...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8630
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 30.11.19 - 22:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как происходит у меня. Яжепапа)) не кто в школе не собирают деньги на новогодний костюм, все каждый мутит по себе. Кто в ателье, кто у соседки. Кто сам. Кто купил. А тут собирают что б кого то конкретно прикормить перед праздником. Возможно учитель, директор, кто то попросил накинуть работы местной ателье. И это не коррупция, а это чистое мошенничество.
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§ Butch
Re: Эмоциональный пост о поборах в школе стал причиной дискуссии...
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 308
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 01.12.19 - 06:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Более того, есть ощущение, что мы ходим в школу для красоты и приличия, а на знания нам наплевать. И если кто-то сможет заплатить эти дополнительные 10 тысяч, то кто-то нет, и ему будет стыдно.

Ощущения не подводят. Всё это поведение "около-школьное" есть примитивнейшее проявление любви к понтам. Казаться а не быть - это ж девиз! Да само название "как-бы-школа-лицей" это в первую очередь выпендрёж для родителя, не зависимо от реальных способностей чада.

Цитата:
Попробуйте учиться голодным

Пробовал. На протяжении лет 10-ти. Получается. Конкретно в моём случае лучше чем у регулярно жрущих.

Цитата:
Если не дашь денег, то твой ребенок будет белой вороной среди остальных

Как обычно знаю отличный рецепт!!! Правда всё тот же. Заучиваете вместе с ребёнком несколько фраз: "пошёл в (на)", "да мне по". А, да, чуть не забыл, объявляете "быдлом" любого кто основывает своё мнение и отношение к человеку только на деньгах, и уже сами перестаёте с ним разговаривать (вам же не хочется общения с "быдлом"). И ещё один нужный навык совместно учитесь бить, это на случай если станут задирать.
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* Victor Yang
Re: Эмоциональный пост о поборах в школе стал причиной дискуссии...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12207
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 01.12.19 - 09:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
Не могли же родоки сами придумать

Придумать могли - есть повернутые мамаши. А вот традицию поддержать - это да - только с подачи учителя.
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§ denfostr
Re: Эмоциональный пост о поборах в школе стал причиной дискуссии...
denfostr


(Пользователи)
Сообщений: 122
Регистрация: 26.12.16
Отправлено: 01.12.19 - 11:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В финляндии в школах такого бы точно не произошло. Там все бесплатно, но детей на переменах обязательно выводят проветрится на школьный двор.
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§ Козлов я
Эмоциональный пост о поборах в школе стал причиной дискуссии в Казнете
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 575
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 01.12.19 - 11:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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§ Матвей Запупыркин
Эмоциональный пост о поборах в школе стал причиной дискуссии в Казнете
Матвей Запупыркин


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 168
Регистрация: 26.03.16
Отправлено: 02.12.19 - 12:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
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Одни выступили за сборы денег и поддержку школы, заявив, что нельзя такое писать и это личное дело каждого, сдавать или нет, другие поддержали автора поста.

какая поддержка школы??? образование ( среднее ) бесплатное, все это прекрасно знают.и есть Государство, которое обеспечивает это, и финансирует все школы БЕЗ исключения...когда посадят несколько директоров школ за коррупцию..тогда всё прекратиться...а пока это только разговоры..так же как и принудительная подписка бюджетников на "передовые издания"...нужны действия и конкретные примеры...

[Исправлено: Матвей Запупыркин, 02.12.2019 - 12:22]

[Исправлено: Матвей Запупыркин, 02.12.2019 - 12:23]
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§ Я
Эмоциональный пост о поборах в школе стал причиной дискуссии в Казнете
Я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 123
Регистрация: 02.11.19
Отправлено: 02.12.19 - 12:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Матвей Запупыркин:
за коррупцию

Сейчас этим занимаются попечительские советы и не уверен , что обеспечение бутилированной водой, разовыми стаканами и средствами личной гигиены входят в понятие "среднего образования"
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* Victor Yang
Эмоциональный пост о поборах в школе стал причиной дискуссии в Казнете
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12207
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 02.12.19 - 14:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Я:
не уверен , что обеспечение бутилированной водой, разовыми стаканами и средствами личной гигиены входят в понятие "среднего образования"

Помимо понятия "среднего образования", есть санитарные требования к объектам образования, в п. 28 которого сказано:
Цитата:
28. На объектах должен быть организован питьевой режим. Питьевая вода, в том числе расфасованная в емкости (графины, чайники, бачки и другие) или бутилированная, по показателям качества и безопасности соответствует требованиям документов нормирования.

Кулеры (диспенсеры) для воды регулярно очищаются согласно инструкции производителя. Для питья используют чистую посуду (стеклянная, фаянсовая, одноразовые стаканчики).

Разрешается использование индивидуальной бутилированной емкости. Допускается использование кипяченой питьевой воды, при условии ее хранения не более трех часов.

То есть организация образования ОБЯЗАНА обеспечить питьевой режим.
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§ Я
Эмоциональный пост о поборах в школе стал причиной дискуссии в Казнете
Я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 123
Регистрация: 02.11.19
Отправлено: 02.12.19 - 15:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
есть санитарные требования к объектам образования,

А выделяются ли средства и достаточно ли их ? И почему то за невыполнение наказывают директора .
Сельчане скромно улыбнутся, прочитав о нормах
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