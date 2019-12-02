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≡ Корова и машина судьи - Чем закончился процесс по иску председателя Карабалыкского районного суда?		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Корова и машина судьи - Чем закончился процесс по иску председателя Карабалыкского районного суда?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37414
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.12.19 - 12:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Карабалыке прошел судебный процесс, где потерпевшим был председатель районного суда, пишет журналист Татьяна Макарова на сайте районной газеты "Айна". Поводом для иска стало столкновение личного автомобиля судьи с коровой.
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§ arman_kst
Re: Корова и машина судьи - Чем закончился процесс по иску...
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 371
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 02.12.19 - 12:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Должно быть в частном порядке, вызвать участкового, зафиксировать на бумаге материальный ущерб. А потом в суд подавать о возмещении ущерба.
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§ Я
Корова и машина судьи - Чем закончился процесс по иску председателя Карабалыкского районного суда?
Я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 122
Регистрация: 02.11.19
Отправлено: 02.12.19 - 12:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
За испуг коровы, повреждение рога и потерю товарного вида коровы в результате необоснованной подачи звукового сигнала в населенном пункте
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§ maxsaf
Re: Корова и машина судьи - Чем закончился процесс по иску...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4455
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 02.12.19 - 12:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Зорьке придется раскошелиться? ))
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§ Козлов я
Re: Корова и машина судьи - Чем закончился процесс по иску...
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 575
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 02.12.19 - 12:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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