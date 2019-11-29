/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ «Отдал правую долю печени ребенку» - в Костанае наградили лауреатов «Золотой книги молодежи-2019»		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 2 из 2«12
§ NG.kz
«Отдал правую долю печени ребенку» - в Костанае наградили лауреатов «Золотой книги молодежи-2019»
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37414
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 29.11.19 - 22:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Награждение лауреатов, которые в этом году попали в «Золотую книги молодежи» Костанайской области, прошло сегодня, 29 ноября, в новом зале Jastar Saraiy. Церемония началась с гимна и поздравительного слова главы региона.
Читать новость

§ alex_60
«Отдал правую долю печени ребенку» - в Костанае наградили лауреатов «Золотой книги молодежи-2019»
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6277
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 30.11.19 - 13:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да скажут, "эти" подарили городу.
Брехня. Эти дарят, те их отмазвают.
Профайл

§ Kairat stayer
«Отдал правую долю печени ребенку» - в Костанае наградили лауреатов «Золотой книги молодежи-2019»
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1537
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 30.11.19 - 17:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Квартиру не по статусу архимед подарил, сам купил? Из своей за? Откуда квартира, из воздуха.


Как всегда, в каждой ветке узко мыслишь, в основном не вникаешь в суть. Призёры чемпионатов мира заслуживают приобретения жилья за счёт бюджета, стимулом является для дальнейших тренировок и выступления на соревнованиях. Люди тренируются где созданы условия, возьми для примера недавно за хоккейную команду детей речь вели в г.Рудном, часть-же уехали в Россию, потому что там не были созданы условия. Значит Тамерлана Шадукаева всё устраивает, созданы условия для тренировок и.т.д. он-же доморощенный и на историческую Родину не уехал, там тренера неплохие. С уважением вспоминаю известного борца Альберта Саритова, бронзового призёра Рио в 2016 году до 97 кг. тогда за Румынию выступал, ранее за Россию выступал в Лондон 2012 г. не отобрался до 84 кг. хотя в 2011 на чемпионате мира был третьим.

Профессиональные спортсмены тренируются где созданы условия, в том числе жильё, стипендия и.т.д. Тот-же азербайджанец штангист Рахимов Нижат выиграл у себя на Родине Юношескую Олимпиаду-2010 и взял серебро молодежного первенства мира-2013, но с 2014 года переехал в Казахстан и в Рио выиграл Олимпиаду. В своё время штангистки С.Подобедова из России, М.Манеза и З.Чиншанло из Китая переехали, у нас создали условия, хорошо выступили в Лондоне 2012 году, правда в последующем их изобличили в применении допинга и дисквалифицировали.

[Исправлено: Kairat stayer, 30.11.2019 - 17:26]
Профайл

§ kbkz1980
«Отдал правую долю печени ребенку» - в Костанае наградили лауреатов «Золотой книги молодежи-2019»
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4495
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 30.11.19 - 17:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
В своё время лыжники хорошо выступали, в сборной СССР достаточное количество наших ребят было

Вы правы,начиная с Гаранина И.И.
Турчин,Тарасов,Ткаченко,Королёв и другие были в сборной с хорошими результатами.

Цитата:
CrazyBeaver:
Интересно, а чем этот борец, лучше того же гиревика Друца Никиты, который в этом году выиграл в 16 лет

С уважением отношусь ко всем спортсменам.
Но в 16 лет квартиру рановато,будет стимул для дальнейших достяжений.
Профайл

§ Kairat stayer
«Отдал правую долю печени ребенку» - в Костанае наградили лауреатов «Золотой книги молодежи-2019»
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1537
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 30.11.19 - 17:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Турчин,


Леонид Турчин-чемпион мира и СССР, с одного посёлка мы - Тимофеевцы, Семиозёрный район ныне Аулиекольский, всего на год старше меня был, к сожалению умер, царствие ему Небесное.
Профайл

§ kbkz1980
«Отдал правую долю печени ребенку» - в Костанае наградили лауреатов «Золотой книги молодежи-2019»
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4495
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 30.11.19 - 18:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да в 2010 году его не стало.
Непростая судьба была.
Профайл

§ abaika95
Re: «Отдал правую долю печени ребенку» - в Костанае наградили...
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 2046
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 30.11.19 - 19:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сычугова Алексея в календарь НГ
Профайл

§ Vit
«Отдал правую долю печени ребенку» - в Костанае наградили лауреатов «Золотой книги молодежи-2019»
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8630
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 30.11.19 - 22:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так прижилась печень или нет? Все таки уже третия операция для малыша. Турции, тем то пофиг, они могут за деньги и 45 операций сделать. Результат был то?

[Исправлено: Vit, 30.11.2019 - 21:31]
Профайл

§ Kairat stayer
«Отдал правую долю печени ребенку» - в Костанае наградили лауреатов «Золотой книги молодежи-2019»
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1537
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 02.12.19 - 11:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
CrazyBeaver:
Раньше в нашей области зазорно было вернуться с ЧМ без золота, настолько упал уровень, что теперь радуемся чуть ли не единственной медали на весь Казахстан.


Цитата:
Kairat stayer:
В своё время лыжники хорошо выступали, в сборной СССР достаточное количество наших ребят было. Вообще чемпионов мира по Олимпийским видам спорта не очень много из области вышло.


На днях видел интервью с олимпийским чемпионом Афин-2004 по боксу Бахтияром Артаевым, который он дал примерно неделю тому назад. Там он отметил, что в целом особого порядка до настоящего времени в большом спорте не навели. На олимпийские игры за счёт государства едут большое количество чиновников, одежда спортсменов не особо качественная, действует принцип Саке, Маке, Жаке и.т.д. На мой взгляд-это повсеместно, недавно же обсуждали высказывания Б.Байбека, когда он говорил в Нур-Султане за каждым директором школы стоят серьёзные люди и их невозможно за упущения и недостатки в работе освободить с занимаемых должностей и.т.д. Также Б.Артаев коснулся вопросов подготовки спортсменов мирового уровня, сказал, что нет человека в руководстве спортом РК, который мог бы проанализировать сложившуюся ситуацию и принял действенные меры по её улучшению, требовал бы с регионов. Также отметил, что ранее с высоких трибун заявляли, что в каждом регионе следует подготовить хотя бы по одному такому спортсмену. К таким людям как Б.Артаев нужно прислушиваться.


Год тому назад обсуждали, что у нас новый ледовый дворец строят, при этом оказалось длина дорожки не соответствуют мировым стандартам, то есть не 400 метровая. Детям конькобежцам нужно тренироваться на 400 метровой, есть-же потенциал, в регионе в 2013 году подготовили чемпиона мира Д.Кузина. Там в ходе обсуждения отмечал, что за более чем 4 млрд. тенге многопрофильный специализированный каток следовало строить стандартными 400 метровыми дорожками, в соответствии с мировыми стандартами, соответственно который будет оснащён со всем инвентарём и оборудованием.

Подробнее здесь: https://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?numberid=647&storyid=24879
Профайл
Ответить 
Страница 2 из 2«12
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 42, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 42
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 137
Пользователей: 3
Всего: 140

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх