Цитата: CrazyBeaver:

Раньше в нашей области зазорно было вернуться с ЧМ без золота, настолько упал уровень, что теперь радуемся чуть ли не единственной медали на весь Казахстан.



Цитата: Kairat stayer:

В своё время лыжники хорошо выступали, в сборной СССР достаточное количество наших ребят было. Вообще чемпионов мира по Олимпийским видам спорта не очень много из области вышло.



На днях видел интервью с олимпийским чемпионом Афин-2004 по боксу Бахтияром Артаевым, который он дал примерно неделю тому назад. Там он отметил, что в целом особого порядка до настоящего времени в большом спорте не навели. На олимпийские игры за счёт государства едут большое количество чиновников, одежда спортсменов не особо качественная, действует принцип Саке, Маке, Жаке и.т.д. На мой взгляд-это повсеместно, недавно же обсуждали высказывания Б.Байбека, когда он говорил в Нур-Султане за каждым директором школы стоят серьёзные люди и их невозможно за упущения и недостатки в работе освободить с занимаемых должностей и.т.д. Также Б.Артаев коснулся вопросов подготовки спортсменов мирового уровня, сказал, что нет человека в руководстве спортом РК, который мог бы проанализировать сложившуюся ситуацию и принял действенные меры по её улучшению, требовал бы с регионов. Также отметил, что ранее с высоких трибун заявляли, что в каждом регионе следует подготовить хотя бы по одному такому спортсмену. К таким людям как Б.Артаев нужно прислушиваться.





Год тому назад обсуждали, что у нас новый ледовый дворец строят, при этом оказалось длина дорожки не соответствуют мировым стандартам, то есть не 400 метровая. Детям конькобежцам нужно тренироваться на 400 метровой, есть-же потенциал, в регионе в 2013 году подготовили чемпиона мира Д.Кузина. Там в ходе обсуждения отмечал, что за более чем 4 млрд. тенге многопрофильный специализированный каток следовало строить стандартными 400 метровыми дорожками, в соответствии с мировыми стандартами, соответственно который будет оснащён со всем инвентарём и оборудованием.



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