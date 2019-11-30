таноми52 Флуд и оффтопик (часть 4) #6648





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1360

Регистрация: 08.02.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 11:15 Цитата: Добринцофф "Я вижу ,что это цитаты из статьи,но так как они не выделены ,то немного неудобно читать".





Я выделила словом "Цитата".

А Вы под выделением имеете ввиду текст на тёмном фоне?

Я выделяю так, ВЫ эдак, Абайка вообще наплюнул на правила цитирования

Далеко нам до совершенства

Спасибо за науку,Добринцофф!