pro100tak Re: Нужен ли нам закон о тунеядстве? #6





(Полноправные пользователи) Сообщений: 408

Регистрация: 31.07.14 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 03:04 Цитата: Victor Yang:

Разнорабочие на стройке, механизаторы и водители - это не те профессии которые требуют сложных комплексных знаний и на которые необходимо учиться несколько лет.

Это Вы о чем? Нельзя так в кучу. Лопатой пахать одно, много ума не надо, хотя опять же такой работник должен понимать что такое конус, осадка грунта, хотя бы для того чтобы живым остаться, когда его загоняют работать в траншею без соблюдения всех норм и коэффициентов. Конечно, речь не идет о глубоких инженерных познаниях, но на уровне что мячик отскакивает-прыгает, или песок осыпается с горки - понимает или вроде должен понимать каждый, как при нормальной, той, бывшей нашей системе образования.

Уверен, что это была лучшая в мире система образования. Определенное количество мест в вузах, конкурс, отсев. Были подготовленные инструментальщики, пекари, касемсотчики. Сегодня днем с огнем не найдешь механизаторов или инструментальщиков. Кругом одни юристы и экономисты с корочками о высшем образовании, на якобы переучивание которых страна сейчас тратит и собирается еще больше тратить бюджетные средства. А попробовать с таким подходом поиграть в игру типа Метрополия - в трубу вылетишь, даже не поняв, что пытался играть. Вспоминаются те времена, когда мое поколение шло работать-подрабатывать на кирпичные заводы или дорремонтерами, а сегодня кругом куча кабаков с толпой желающих на принеси-подай иди на..., не мешай. И туда все прут, стремятся. Это же потенциальные лакеи! Кем мы были и кем стали?https://www.youtube.com/watch?v=HDsCVeZdLlg

Что за чуть ли не главный девиз в жизни у 90% - бас аман болсын?, типа, моя хата с краю, или лишь бы меня не трогали. Почему наши правители не зовут этих своих казахов или теленгитов в страну? Может, потому, что они вернули бы нам наше свободо- и вольнолюбие? Почему для нашей молодежи стало пределом мечтаний свалить из деревни в город, для городских - свалить из страны, или, в целом, получить корягу и устроиться на синекуру типа госслужбы со взятками (да, типа там могут поймать и посадить, но не всех же ловят)? Что же такое делается и происходит не так у нас? Почему мы так бездарно не можем не только приумножить, а просто хотя бы сохранить наследие предков? Сдается мне, что ответы на подобные вопросы где-то так рядом, буквально на поверхности, блукаем только мы почему-то как меж трех сосен...