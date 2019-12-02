pro100tak Re: Баннер «Страна гниет с головы» повесили на пересечении улиц... #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 408

Регистрация: 31.07.14 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 05:17 https://rus.azattyq.org/a/kazakhstan-nazarbayev-central-asian-summit/30299364.html

Вот как бы сиди теперь и думай, о чем как бы или о ком же этот баннер? Как бы так получается, да? Вроде же мы как бы сконсолидировались вокруг 02 по призыву 01. А может как бы что-то другое подразумевали авторы баннера, говоря про голову страны? Если бы как бы говорили про государство, там вот как бы может быть глава (голова). А вот когда про как бы голову страны говорят, то я вот в таких непонятках - вот может ли быть как бы голова у страны?