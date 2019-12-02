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§ NG.kz
Баннер «Страна гниет с головы» повесили на пересечении улиц Саина и Шаляпина в Алматы
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37413
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.12.19 - 05:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
«Данной акцией мы хотим напомнить верхним чинам, что происходящий застой в стране - прямой результат их плохого управления и эгоистичных приоритетов», - опубликовал Telegram-канал Rukh2k19.
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§ pro100tak
Re: Баннер «Страна гниет с головы» повесили на пересечении улиц...
pro100tak


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 408
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 02.12.19 - 05:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
https://rus.azattyq.org/a/kazakhstan-nazarbayev-central-asian-summit/30299364.html
Вот как бы сиди теперь и думай, о чем как бы или о ком же этот баннер? Как бы так получается, да? Вроде же мы как бы сконсолидировались вокруг 02 по призыву 01. А может как бы что-то другое подразумевали авторы баннера, говоря про голову страны? Если бы как бы говорили про государство, там вот как бы может быть глава (голова). А вот когда про как бы голову страны говорят, то я вот в таких непонятках - вот может ли быть как бы голова у страны?
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§ Butch
Re: Баннер «Страна гниет с головы» повесили на пересечении улиц...
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 308
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 02.12.19 - 05:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
pro100tak:

Что там думать!? Авторы всё придумали и даже доступно пояснили условно разделив нужные сочетания букв различным цветом. Так что посыл там явно однозначный :-)
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