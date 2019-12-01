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§ NG.kz
Нужен ли нам закон о тунеядстве?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37413
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.12.19 - 18:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Любопытная у нас страна. Тратим миллиарды по программе «Енбек» на обучение востребованным профессиям с целью снижения безработицы, в то же время везем с юга людей, платим подъемные, устраиваем на работу, оплачиваем жилье. И на это опять нужны миллиарды.
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§ таноми52
Re: Нужен ли нам закон о тунеядстве?
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1357
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 01.12.19 - 18:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:"Но, когда мы говорим, что не хватает рабочих на стройке, механизаторов, водителей, тут что-то не то."

Что, действительно, не хватает? Статистика так утверждает?


Цитата:"Видимо, многие просто не хотят работать."

Многие? Никогда не поверю, что наш народ склонен к тунеядству!
Да и на что же тогда "тунеядцы" живут?


Цитата:"Может, и нам пора принять закон о тунеядстве?"


Если с цифрами в руках докажут, что мы - народ-тунеядец, то да, надо принять такой закон!
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§ Victor Yang
Нужен ли нам закон о тунеядстве?
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12204
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 01.12.19 - 20:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52: Что, действительно, не хватает? Статистика так утверждает?
На самом деле сейчас выражение "не хватает" можно очень хорошо заменить на "не хотят достаточно платить". Разнорабочие на стройке, механизаторы и водители - это не те профессии которые требуют сложных комплексных знаний и на которые необходимо учиться несколько лет.
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§ Добринцофф
Нужен ли нам закон о тунеядстве?
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6834
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 01.12.19 - 23:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Цитата:"Но,

Цитата:
таноми52:
Цитата:"Ви

Цитата:
таноми52:
Цитата:"Может

Уважаемая г-а Таноми,помнится мне совсем недавно Вы тут ругали Абайку за вот такое вот цитирование,а теперь сам скатились до этого,ну неудобно ведь читать.
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§ таноми52
Re: Нужен ли нам закон о тунеядстве?
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1357
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 02.12.19 - 00:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Вы тут ругали Абайку за вот такое вот цитирование,а теперь сам скатились



Разницу не видите?
Аьайка цитирует в одном посте разных форумчан, не указывая авторов.
У меня цитаты из одной и той же СТАТЬИ одного и того же автора. Видимо, саму статью Вы не удосужились прочитать, иначе бы поняли это.
Спасибо за уважение :-)
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§ Добринцофф
Re: Нужен ли нам закон о тунеядстве?
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6834
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 02.12.19 - 00:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
У меня цитаты из одной и той же СТАТЬИ одного и того же автора. Видимо, саму статью Вы не удосужились прочитать, иначе бы поняли это

Я вижу ,что это цитаты из статьи,но так как они не выделены ,то немного неудобно читать.
Что мешало сделать вот так?
Цитата:
Но, когда мы говорим, что не хватает рабочих на стройке, механизаторов, водителей

Цитата:
Видимо, многие просто не хотят работать.


Цитата:
Может, и нам пора принять закон о тунеядстве?
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§ pro100tak
Re: Нужен ли нам закон о тунеядстве?
pro100tak


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 408
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 02.12.19 - 03:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Разнорабочие на стройке, механизаторы и водители - это не те профессии которые требуют сложных комплексных знаний и на которые необходимо учиться несколько лет.

Это Вы о чем? Нельзя так в кучу. Лопатой пахать одно, много ума не надо, хотя опять же такой работник должен понимать что такое конус, осадка грунта, хотя бы для того чтобы живым остаться, когда его загоняют работать в траншею без соблюдения всех норм и коэффициентов. Конечно, речь не идет о глубоких инженерных познаниях, но на уровне что мячик отскакивает-прыгает, или песок осыпается с горки - понимает или вроде должен понимать каждый, как при нормальной, той, бывшей нашей системе образования.
Уверен, что это была лучшая в мире система образования. Определенное количество мест в вузах, конкурс, отсев. Были подготовленные инструментальщики, пекари, касемсотчики. Сегодня днем с огнем не найдешь механизаторов или инструментальщиков. Кругом одни юристы и экономисты с корочками о высшем образовании, на якобы переучивание которых страна сейчас тратит и собирается еще больше тратить бюджетные средства. А попробовать с таким подходом поиграть в игру типа Метрополия - в трубу вылетишь, даже не поняв, что пытался играть. Вспоминаются те времена, когда мое поколение шло работать-подрабатывать на кирпичные заводы или дорремонтерами, а сегодня кругом куча кабаков с толпой желающих на принеси-подай иди на..., не мешай. И туда все прут, стремятся. Это же потенциальные лакеи! Кем мы были и кем стали?https://www.youtube.com/watch?v=HDsCVeZdLlg
Что за чуть ли не главный девиз в жизни у 90% - бас аман болсын?, типа, моя хата с краю, или лишь бы меня не трогали. Почему наши правители не зовут этих своих казахов или теленгитов в страну? Может, потому, что они вернули бы нам наше свободо- и вольнолюбие? Почему для нашей молодежи стало пределом мечтаний свалить из деревни в город, для городских - свалить из страны, или, в целом, получить корягу и устроиться на синекуру типа госслужбы со взятками (да, типа там могут поймать и посадить, но не всех же ловят)? Что же такое делается и происходит не так у нас? Почему мы так бездарно не можем не только приумножить, а просто хотя бы сохранить наследие предков? Сдается мне, что ответы на подобные вопросы где-то так рядом, буквально на поверхности, блукаем только мы почему-то как меж трех сосен...
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§ Victor Yang
Нужен ли нам закон о тунеядстве?
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12204
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 02.12.19 - 08:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
pro100tak:
поиграть в игру типа Метрополия -

Может, "Монополия"? Метрополия - это совсем из другой оперы.
Цитата:
pro100tak:
Нельзя так в кучу. Лопатой пахать одно

А что нельзя? Максимум - год обучения. У нас на втором курсе студенты в мех. отряд записывались на уборочную кампанию - комбайнерами работали.
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