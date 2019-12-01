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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Куратор темы: drakon
§ maxsaf
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4454
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 01.12.19 - 23:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня - новая тема, вместо блинов ))
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§ maxsaf
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4454
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 01.12.19 - 23:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Щас будем с детками топить это в сгущенке.))
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§ Добринцофф
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6834
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 01.12.19 - 23:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Добринцов просто опечален Новый супермаркет построили Ярмарки 3 штуки в декабре Вот и пошли на спад его продажи))

Ну мясом я не торгую,яйца у меня то же по 230,а сахар на 10тнг дороже зато купить можно хоть пол кило ,хоть мешок, а попробуйте на ярмарке купить 1кг сахара.
Так, что ярмарки особой роли не играют.
С супермаркетами конечно трудно конкурировать и дело даже не в ценах,а в удобстве,понятно, что делать покупки намного приятнее прогуливаясь по залу с тележкой,чем просить что то подать продавца через прилавок.
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18002
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 02.12.19 - 00:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Щас будем с детками топить это в сгущенке.))

А внутри есть что-то?... :lol: :oops:
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§ maxsaf
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4454
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 02.12.19 - 01:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
А внутри есть что-то?...

Не-а. Потому и нужна сгущенка ))
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