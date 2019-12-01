таноми52:

У меня цитаты из одной и той же СТАТЬИ одного и того же автора. Видимо, саму статью Вы не удосужились прочитать, иначе бы поняли это

Но, когда мы говорим, что не хватает рабочих на стройке, механизаторов, водителей

Видимо, многие просто не хотят работать.

Может, и нам пора принять закон о тунеядстве?