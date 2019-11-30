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≡ «Нас у мамы…». Дети из многодетных семей пишут Деду Морозу в "НГ"		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
«Нас у мамы…». Дети из многодетных семей пишут Деду Морозу в "НГ"
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37411
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 30.11.19 - 22:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Когда в семье несколько детей - трое, четверо, пятеро - им веселее, ведь всегда есть с кем играть. Но родителям в таких случаях труднее приобретать подарки, даже если семья полная. А уж когда мама одна, осуществить детские мечты почти невозможно. Вся надежда - на Деда Мороза.
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§ Vit
Re: «Нас у мамы…». Дети из многодетных семей пишут Деду Морозу...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8630
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 30.11.19 - 22:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Рассудительный Виталий подобрал подарки с учётом возраста и интересов братишек.

Виталики они все рассудительные. И плохие и хорошие. Молодец пацан. Выростит и все у него будет хорошо. Бог его не обидет.
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§ Елена Пикельная
Re: «Нас у мамы…». Дети из многодетных семей пишут Деду Морозу...
Елена Пикельная


(Журналисты)
Сообщений: 302
Регистрация: 29.07.14
Отправлено: 01.12.19 - 21:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У нас радостная новость. Двухъярусная кровать завтра будет у тех, кому она так нужна. Мальчишки больше не будут спать на полу. Спасибо нашему читателю Антону, который сделал это чудо. И еще читательница Анастасия с друзьями решат вопрос с матрацами для этой кровати. Такого быстрого отклика на это письмо мы не ожидали. Спасибо!!!
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