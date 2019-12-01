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§ NG.kz
Нужен ли нам закон о тунеядстве?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37411
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.12.19 - 18:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Любопытная у нас страна. Тратим миллиарды по программе «Енбек» на обучение востребованным профессиям с целью снижения безработицы, в то же время везем с юга людей, платим подъемные, устраиваем на работу, оплачиваем жилье. И на это опять нужны миллиарды.
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§ таноми52
Re: Нужен ли нам закон о тунеядстве?
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1356
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 01.12.19 - 18:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:"Но, когда мы говорим, что не хватает рабочих на стройке, механизаторов, водителей, тут что-то не то."

Что, действительно, не хватает? Статистика так утверждает?


Цитата:"Видимо, многие просто не хотят работать."

Многие? Никогда не поверю, что наш народ склонен к тунеядству!
Да и на что же тогда "тунеядцы" живут?


Цитата:"Может, и нам пора принять закон о тунеядстве?"


Если с цифрами в руках докажут, что мы - народ-тунеядец, то да, надо принять такой закон!
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§ Victor Yang
Нужен ли нам закон о тунеядстве?
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12203
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 01.12.19 - 20:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52: Что, действительно, не хватает? Статистика так утверждает?
На самом деле сейчас выражение "не хватает" можно очень хорошо заменить на "не хотят достаточно платить". Разнорабочие на стройке, механизаторы и водители - это не те профессии которые требуют сложных комплексных знаний и на которые необходимо учиться несколько лет.
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