таноми52 Re: Нужен ли нам закон о тунеядстве? #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1356

Регистрация: 08.02.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 18:03 Цитата:"Но, когда мы говорим, что не хватает рабочих на стройке, механизаторов, водителей, тут что-то не то."



Что, действительно, не хватает? Статистика так утверждает?





Цитата:"Видимо, многие просто не хотят работать."



Многие? Никогда не поверю, что наш народ склонен к тунеядству!

Да и на что же тогда "тунеядцы" живут?





Цитата:"Может, и нам пора принять закон о тунеядстве?"





Если с цифрами в руках докажут, что мы - народ-тунеядец, то да, надо принять такой закон!