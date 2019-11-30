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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Куратор темы: drakon
* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17998
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 30.11.19 - 20:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Что прикупил? Гуся к Рождеству Хотя нет,он ещё не просрочен

Гуся ещё - рано, покупать.
Да и куда мне 10 кг мяса?
Пару ножек - куплю... :lol: :oops:
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§ kbkz1980
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4494
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 30.11.19 - 20:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А что готовите в этот праздник?
Салаты-закуски или это на НГ?
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17998
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 30.11.19 - 20:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В 14 часов, на площади, у Ратхауса,началась

Рождественская Ярмарка. Продают мясо,колбасу,
картошку, правда уже всё жаренное. Всякие
сладости.
Самое главное - Глювайн,это горячее,Рождественское
Вино. Бывает с Добавкой, в кружку с вином,
добавляют 50-100 гр. Рома. Мужики вон,
слева - пьют его...

:lol: :oops:
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17998
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 30.11.19 - 21:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Салаты-закуски или это на НГ?

Каждый человек, готовит, как ему -хочется.
В основном, если семья большая, могут и
гуся запечь. Утку, даже курицу можно.
Новый год можно сказать, что это не
НГ. Здесь он называется - Сельвестр.
До 24 часов, все сидят дома, кушают,
что Бог - послал. К полночи все -
выходят на удицу, вместе с детишками
и начинают Петарды - запускать.
Это если в общем, часа 2-3 продолжается... :lol: :oops:
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17998
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 01.12.19 - 13:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования

:lol: :lol: :lol: :oops: :oops: :oops:
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§ kbkz1980
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4494
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 01.12.19 - 14:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У тебя первый Адвент
Где свеча зажженная
Ты почему не по ГДРовски живёшь :lol:
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17998
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 01.12.19 - 14:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Где свеча зажженная

А где портрет - Первого Президента?
Смотри, придут 3-е, Участковых... :lol: :-o
Спросят с тебя... :oops:
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17998
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 01.12.19 - 14:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот, он, у нас - первый день Зимы.

Туман, температура +1.Без ветра... :lol: :oops:
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17998
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 01.12.19 - 15:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
У тебя первый Адвент

Будет ещё - второй,третий и четвёртый.
Когда наступит - четвёртый,зажгу
сразу 4 свечи... :lol: :oops: :-P
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17998
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 01.12.19 - 15:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Макс, уже 3 часа по - полудни, а на
форуме никого - нет.Наверное все перед
акиматом, на площали,поют и танцуют.
Праздник у наших Земляков... :lol: :oops:
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