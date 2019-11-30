drakon Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2) #2929





(Полноправные пользователи) Сообщений: 17998

Регистрация: 31.07.10 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 21:03 Цитата: kbkz1980:

Салаты-закуски или это на НГ?

Каждый человек, готовит, как ему -хочется.

В основном, если семья большая, могут и

гуся запечь. Утку, даже курицу можно.

Новый год можно сказать, что это не

НГ. Здесь он называется - Сельвестр.

До 24 часов, все сидят дома, кушают,

что Бог - послал. К полночи все -

выходят на удицу, вместе с детишками

и начинают Петарды - запускать.

Это если в общем, часа 2-3 продолжается...