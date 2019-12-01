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§ NG.kz
Аркадий ДЕНИСОВ: Слово и дело
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37410
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.12.19 - 11:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Плановые аттестации для всех сотрудников полиции проводятся один раз в 3 года. Этот срок позволяет составить полное представление о теоретической и практической подготовке работника ДП, его моральных качествах, ответственности и физической форме.
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§ Козлов я
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Слово и дело
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 574
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 01.12.19 - 11:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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§ abaika95
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Слово и дело
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 2046
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 01.12.19 - 11:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//А я вспоминаю два конкретных случая из жизни//



Хм Бакинский жирный коп и подтянутый Рижский который догнал преступника,интересно) можно пойти и дальше в примерах

Американские полицейские,толстые вечно жрущие свое пончики сколько раз мы встречали этот стереотип в голливудских фильмах? Да постоянно,вот оказалось только это не стереотип

https://vz.ru/news/2018/2/20/909237.html

Трудно себе представить,толстого копа бегущего по улочкам Нью-Йорка за преступником, зато легко можно представить этого копа в наглую предьявившего свой значок и "отобравший" у случайного человека его машину,в государственных целях


https://novate.ru/blogs/150819/51388/


Цитата-//Ведь каждый житель вправе ожидать помощи и защиты от человека в полицейской форме при нападении бандита или хулигана. И его не интересует, что это не опер или омоновец, а, скажем, криминалист или финансист//


Интересный пример я даже представил как допустим подтянутый в спортивном плане финансист ДП догнал хулигана который по случайности оказался МС по боксу и что дальше?) Ни табельного оружия не специальных навыков как у бойца СОБРа,ходи потом доказывай начальству зачем ты "супербегун" побежал догонять хулигана отгреб от него,лежишь теперь в больнице и не факт что останешся на службе) вместо того чтобы вызвать наряд,предоставить все приметы преступника и поехать в качестве очевидца преступления в отдел полиции подписывать все нужные бумажки)
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§ таноми52
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Слово и дело
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1355
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 01.12.19 - 12:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:"Ведь каждый житель вправе ожидать помощи и защиты от человека в полицейской форме..."

Да, хотелось бы иметь от них защиту 8-)
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§ таноми52
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Слово и дело
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1355
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 01.12.19 - 12:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:


А ведь когда-то власть продекларировала, что "полицейский должен выглядеть"! Много воды с тех пор утекло, но видно, так и не удалось набрать парней выше 180... А ведь их немало И что ж помешало?
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§ maxsaf
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Слово и дело
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4451
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 01.12.19 - 12:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
может услышать в ответ на обращение: «Извините, у меня рабочий день закончился».

Было такое. Сидим в кабаке чуть за полночь с бывшими одноклассниками. А за окном начинается движуха, кто-то кого-то метелит. За соседним столиком - доблестные сидят. В форме, табельное при них, отдыхают. Посетители им начали намекать, что, типа, ваш выход, ребята, а доблестным - пофиг. Хозяин заведения прибежал, начал просить перестать стыдить уважаемых гостей в форме. Короче, без полиции все порешалось в итоге. :-x
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§ yudjin
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Слово и дело
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6249
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 01.12.19 - 13:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
все имели отличные оценки и внешне соответствовали понятию «физически подготовленный человек»

вспоминаю... намедни еду в 13-ом. Заходит прекрасная половина нашей доблестной POLISIA... с надписью на форменной фуфайке правда по-старинке "ПОЛИЦИЯ"... любо-дорого смотреть... губки уточкой, реснички нарощенные...блым-блым... из-под ушаночки локоны чернявые струятся до пояса... а главное каблучки на сапожках у неё сантиметров 15...
а на улице-то зима, гололед, спасибо отделу ЖКХ...
И на кой сия конфЭтка нужна, в случае чрезвычайной ситуации?
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§ ACROS
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Слово и дело
ACROS


(Пользователи)
Сообщений: 28
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 01.12.19 - 14:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Неудачное заглавие статьи: термин "СЛОВО И ДЕЛО" - лозунг (хэштэг, по новому), политических доносчиков и стукачей времен русского царя Петра Первого. Что имел ввиду автор статьи ?? И вроде у Денисова - реноме ярого и непримиримого критика режиму существующей власти, с чего это он стал петь дифирамбы главному полицейскому? Приближение ветров перемен, тоже овеяли его, или ларчик просто открывается ?
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