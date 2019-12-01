abaika95 Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Слово и дело #2





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Регистрация: 05.03.19 (Пользователи) Отправлено: - 11:41 Цитата-//А я вспоминаю два конкретных случая из жизни//







Хм Бакинский жирный коп и подтянутый Рижский который догнал преступника,интересно) можно пойти и дальше в примерах



Американские полицейские,толстые вечно жрущие свое пончики сколько раз мы встречали этот стереотип в голливудских фильмах? Да постоянно,вот оказалось только это не стереотип



https://vz.ru/news/2018/2/20/909237.html



Трудно себе представить,толстого копа бегущего по улочкам Нью-Йорка за преступником, зато легко можно представить этого копа в наглую предьявившего свой значок и "отобравший" у случайного человека его машину,в государственных целях





https://novate.ru/blogs/150819/51388/





Цитата-//Ведь каждый житель вправе ожидать помощи и защиты от человека в полицейской форме при нападении бандита или хулигана. И его не интересует, что это не опер или омоновец, а, скажем, криминалист или финансист//





Интересный пример я даже представил как допустим подтянутый в спортивном плане финансист ДП догнал хулигана который по случайности оказался МС по боксу и что дальше?) Ни табельного оружия не специальных навыков как у бойца СОБРа,ходи потом доказывай начальству зачем ты "супербегун" побежал догонять хулигана отгреб от него,лежишь теперь в больнице и не факт что останешся на службе) вместо того чтобы вызвать наряд,предоставить все приметы преступника и поехать в качестве очевидца преступления в отдел полиции подписывать все нужные бумажки)