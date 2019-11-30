Vit Re: В России установили мемориальную плиту казахскому султану #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 8630

Регистрация: 09.02.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 12:19 Цитата: сайлау курманов:



Скорей всего просто нужно было пошевелиться, что б на родине не забывали про посла. Быть в тренде. Потом в биографии зачтут. Тут. Там то это мероприятие до лампочки.