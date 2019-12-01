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§ NG.kz
Аркадий ДЕНИСОВ: Слово и дело
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37408
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.12.19 - 11:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Плановые аттестации для всех сотрудников полиции проводятся один раз в 3 года. Этот срок позволяет составить полное представление о теоретической и практической подготовке работника ДП, его моральных качествах, ответственности и физической форме.
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§ Козлов я
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Слово и дело
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 573
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 01.12.19 - 11:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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§ abaika95
Аркадий ДЕНИСОВ: Слово и дело
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 2046
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 01.12.19 - 11:41
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§ таноми52
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Слово и дело
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1354
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 01.12.19 - 12:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:"Ведь каждый житель вправе ожидать помощи и защиты от человека в полицейской форме..."

Да, хотелось бы иметь от них защиту 8-)
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§ таноми52
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Слово и дело
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1354
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 01.12.19 - 12:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:


А ведь когда-то власть продекларировала, что "полицейский должен выглядеть"! Много воды с тех пор утекло, но видно, так и не удалось набрать парней выше 180... А ведь их немало И что ж помешало?
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