Цитата: Козлов я:

Ну-ка,попробуйте,как 95-й, дать психологический портрет



Это к Абайкину.))

У меня специализация другая

дебильность,имбецильность идиотия и т.д

Умственная отсталость если проще)





Цитата: Козлов я:

и по поводу сэра - я всегда забываю в какой руке должна быть вилка,если в правой руке у меня котлета...



Надеюсь в руке левой ни чекушка