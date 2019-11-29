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§ NG.kz
Район Красный Партизан остался без газа из-за аварии
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37407
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 29.11.19 - 21:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Красном Партизане при прокладке водопровода в поселок Кунай повредили газовую трубу, сообщает нам теперь уже наш читатель, а в прошлом фотокорреспондент Николай Соловьев.
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* Сыкымы
Re: Район Красный Партизан остался без газа из-за аварии
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1032
Регистрация: 27.02.17
Отправлено: 30.11.19 - 22:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:

У нас и такого нет. Не надо думать, что тонкий асфальт - ПЛОХОЙ асфальт. Здесь большую роль играют качественные показатели, а не количественные...
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§ Козлов я
Район Красный Партизан остался без газа из-за аварии
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 569
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 30.11.19 - 22:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не спорю, возможно Вы спец в этом вопросе,как я думаю. Тогда может проясните мне, почему иные дороги всегда возвращаются к своему изначальному состоянию,как их не ремонтируй. Я имею в виду трассу Рудный- Джетыгара. Участки за Лисаковском, перед Перелесками, перед Алчановкой, за Денисовкой - с советских времен их ремонтируют и всегда они возвращаются в исходное положение. Какой был толщины там асфальт не клали.
Профайл
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