abaika95 Re: Эмоциональный пост о поборах в школе стал причиной дискуссии... #3





(Пользователи) Сообщений: 2045

Регистрация: 05.03.19 (Пользователи) Отправлено: - 19:50 Цитата-//Оказывается, в этой школе все классы наряжаются к праздникам, и чтобы не отстать, наш класс решил также сшить единую нарядную форму. Я не понимаю, зачем нужны эти лишние траты в школе?//









Не сдавай на костюмчик в чем проблема?) Сама сшей)







Цитата-//В магазин не пойти, не выпускают из школы, вот и ходи голодным//





Выбежит твое чадо в магазин,собьёт его там машина,кто виноват будет? Конечно учитель и ты же первая будешь вопить о том лучше б он голодный походил чем вы его изверги учителя выпустили в магазин









Цитата -//Про еду не помню, но на перемене выбежать и побегать во дворе могли все//







В каком дворе побегать? Соседнего района?)









Цитата-//Я дал указание, чтобы такие дорогие костюмы не шили//





Ждём обращения от родителей о том что отдел образования запрещает им шить мало-мальские достойные костюмы)