Цитата: maxsaf:

Вы явно давно знакомы и хорошо друг друга знаете. ))

Без понятия. Так-то меня многие знают.



Цитата: midzhe:

это отвечать на вопросы пользователей.

По теме. Ну не про отходы же.



Для справки (чтоб не возвращаться к этому вопросу с бомжами и прочим в других темах).



В соответствии с п.79 ст.1 Экологического Кодекса РК, отходы потребления - остатки продуктов, изделий и иных веществ, образовавшихся в процессе их потребления или эксплуатации, а также товары (продукция), утратившие полностью или частично исходные потребительские свойства.



Таким образом, любой товар, который утратил полностью или частично исходные потребительские свойства, по определению, это уже отходы потребления.



Согласно п.1 ст.32 Закона "О защите прав потребителей", на товары, потребительские свойства которых со временем могут ухудшаться, изготовитель обязан устанавливать срок годности и (или) срок хранения в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области технического регулирования.



Следовательно, истечение сроков годности и (или хранения) указывает на полную или частичную утрату исходных потребительских свойств товара.



При этом в силу п.3 ст.32 Закона "О защите прав потребителей", реализация товара по истечении установленного срока годности и (или) срока хранения, а также товара, на который должны быть установлены срок годности и (или) срок хранения, но они не установлены, запрещается.



Согласно ч.1 ст.283 Экологического Кодекса, физические и юридические лица, в результате деятельности которых образуются отходы производства и потребления, являются их собственниками и несут ответственность за безопасное обращение с отходами с момента их образования, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан или договором, определяющим условия обращения с отходами.



При этом в силу ч.4 той же статьи, собственник отходов должен пользоваться централизованной системой сбора отходов или услугами субъектов, выполняющих операции по сбору, утилизации, переработке, хранению, размещению или удалению отходов, либо обязан самостоятельно осуществлять операции по размещению и удалению отходов.



На территории г.Рудного услуги по сбору, утилизации, переработке, хранению, размещению или удалению отходов оказывает ТОО "Рудный-Ажар-2006", фактически же по транспортировке к полигону ТОО "Рудный-Абат-2006" для захоронения и утилизации.



Согласно Закону Республики Казахстан от 24 мая 2018 года № 156-VІ "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования регулирования предпринимательской деятельности", запрет на захоронение пищевых отходов на полигонах начинает действовать с 1 января 2021 года (опять таки - это будет запрет на захоронение на полигонах, выбрасывать всё это можно на помойку и потом).



И никто не обязан думать о том, кто питается с этих баков отходами производства и потребления (пищевыми отходами), кроме тех, кто, собственно, питается и государства. То бишь, все вопросы к законодателю, пока он не запретил выкидывать пищевые отходы в мусорные баки - это делать можно. И выбросив что-либо, полагаю, никто не может быть обвинён в том, что он поставил чью то жизнь или здоровье под угрозу (меня именно в этом и обвинили). Это же бред какой-то...



К слову, в супермаркетах у нас в некоторых городах и в России - выкидывают отходы в баки, причём там уже желающие ждут... Так что тут нет никакого криминала, и не было. А чего? Давайте всех судить))) А надумать можно всё что угодно, и обвинить, в чём угодно и кого угодно, когда есть таковое желание (заказ), благо, наша система правосудия это делать позволяет...