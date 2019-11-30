NG.kz «Нас у мамы…». Дети из многодетных семей пишут Деду Морозу в "НГ"



Я робот

(Пользователи) Сообщений: 37407

Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 22:19 Когда в семье несколько детей - трое, четверо, пятеро - им веселее, ведь всегда есть с кем играть. Но родителям в таких случаях труднее приобретать подарки, даже если семья полная. А уж когда мама одна, осуществить детские мечты почти невозможно. Вся надежда - на Деда Мороза.

Читать новость



