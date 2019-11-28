Козлов я Успех - в деталях #8





(Полноправные пользователи) Сообщений: 566

Регистрация: 25.11.16 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 21:00 Цитата: kbkz1980:

Интересно,кем работал сэр Козлов

Ооочень интересно, почему Вы пришли к такому выводу? Ну-ка,попробуйте,как 95-й, дать психологический портрет. Даю подсказку по вопросу: склад ума у меня такой.

Да, и по поводу сэра - я всегда забываю в какой руке должна быть вилка,если в правой руке у меня котлета...



[Исправлено: Козлов я, 30.11.2019 - 21:01]