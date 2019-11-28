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§ NG.kz
Успех - в деталях
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37406
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.11.19 - 20:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Печеночный паштет - у меня одна из самых популярных закусок. Рецепты собираю, и вроде бы особо разнообразить этот паштет уже нечем. Умею делать с грибами, орехами, шкварками, морковью, с мадерой. Кажется, все варианты публиковала. Но вот недавно опробовала с яблоками и виски.
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* drakon
Re: Успех - в деталях
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17991
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 28.11.19 - 20:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Паштеты люблю - грубого помола.

Чтобы там, кусочки - чувствовались.
Всякие штуки там есть, даже мёд... :lol: :oops:
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* drakon
Re: Успех - в деталях
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17991
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 28.11.19 - 20:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Грубый помол,это который - слева.
Из свинной печени. 52% - свинное
мясо, 30% - свинная печень,и на
всё - остальное, приходится 18%.
Вес 175 гр.,цена 99 центов... :lol: ;-)
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§ Козлов я
Re: Успех - в деталях
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 566
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 28.11.19 - 21:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
з свинной печени. 52% - свинное мясо, 30% - свинная печень

Стеклянный,оловянный.деревянный
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* drakon
Re: Успех - в деталях
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17991
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 28.11.19 - 22:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:
Стеклянный,оловянный.деревянный

Да, в эти 18%, ещё сало - входит,свинное... :lol: :-o
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* drakon
Re: Успех - в деталях
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17991
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 30.11.19 - 20:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А вот этот паштет для детишков.

Когда то давно,давно - пробовал
его. Даже не помню,его на вкус...

:lol: :oops:
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§ Козлов я
Успех - в деталях
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 566
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 30.11.19 - 20:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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§ kbkz1980
Успех - в деталях
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4492
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 30.11.19 - 20:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно,кем работал сэр Козлов
Карикатуристом в журнале Крокодил
Сейчас на пенсии возможно :lol:
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§ Козлов я
Успех - в деталях
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 566
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 30.11.19 - 21:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Интересно,кем работал сэр Козлов

Ооочень интересно, почему Вы пришли к такому выводу? Ну-ка,попробуйте,как 95-й, дать психологический портрет. Даю подсказку по вопросу: склад ума у меня такой.
Да, и по поводу сэра - я всегда забываю в какой руке должна быть вилка,если в правой руке у меня котлета... :-P

[Исправлено: Козлов я, 30.11.2019 - 21:01]
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