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§ NG.kz
Район Красный Партизан остался без газа из-за аварии
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37406
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 29.11.19 - 21:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Красном Партизане при прокладке водопровода в поселок Кунай повредили газовую трубу, сообщает нам теперь уже наш читатель, а в прошлом фотокорреспондент Николай Соловьев.
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* drakon
Re: Район Красный Партизан остался без газа из-за аварии
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17991
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 29.11.19 - 21:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А что с Н.Соловьёвым?...
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* drakon
Re: Район Красный Партизан остался без газа из-за аварии
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17991
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 30.11.19 - 00:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:

при бестраншейной прокладке водопровода под улицей

Это как?... :-o
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* maxsaf
Район Красный Партизан остался без газа из-за аварии
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4448
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 30.11.19 - 02:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Мы так оптоволокно тянем.
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§ alex_60
Район Красный Партизан остался без газа из-за аварии
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6277
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 30.11.19 - 05:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Это как?...

Ех, деревня.
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§ abaika95
Re: Район Красный Партизан остался без газа из-за аварии
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 2045
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 30.11.19 - 19:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну что починили? Кто в курсе?
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§ Сыкымы
Re: Район Красный Партизан остался без газа из-за аварии
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1028
Регистрация: 27.02.17
Отправлено: 30.11.19 - 20:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Это как?...

https://www.youtube.com/watch?v=cOzvVUGKGjM - для ознакомления
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* drakon
Район Красный Партизан остался без газа из-за аварии
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17991
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 30.11.19 - 20:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
для ознакомления

Посмотрел. Понял. А почему тогда,
улицы - раскапывают?... :lol: ;-)

[Исправлено: drakon, 30.11.2019 - 20:15]
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§ Сыкымы
Re: Район Красный Партизан остался без газа из-за аварии
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1028
Регистрация: 27.02.17
Отправлено: 30.11.19 - 20:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
А почему тогда, улицы - раскапывают?

ГНБ используется, только когда нужно протянуть полипропиленовую (ПП) трубу. Металл или ж/б трубу вы не протянете, только траншею копать.
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§ Сыкымы
Re: Район Красный Партизан остался без газа из-за аварии
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1028
Регистрация: 27.02.17
Отправлено: 30.11.19 - 21:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Видимо, из-за недавно положенного асфальта рыть траншею подрядчсикам там не разрешили.

А других вариантов нет?
1. Экономически невыгодно.
2. Перекрывается на несколько дней один из двух въездов в посёлок, причём ближний к городу.
3. Траншею засыплют, но асфальт до весны не положат по погодным условиям.
На Чкалова, между Маяковского и Гашека, подрядчсикам разрешили и чо? Только траншеи засыпать успели. И теперь эти колдобины, как минимум, до мая будут без асфальта.
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