Сыкымы Re: Район Красный Партизан остался без газа из-за аварии #9





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1028

Регистрация: 27.02.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 21:03 Цитата: Видимо, из-за недавно положенного асфальта рыть траншею подрядчсикам там не разрешили.



А других вариантов нет?

1. Экономически невыгодно.

2. Перекрывается на несколько дней один из двух въездов в посёлок, причём ближний к городу.

3. Траншею засыплют, но асфальт до весны не положат по погодным условиям.

На Чкалова, между Маяковского и Гашека, подрядчсикам разрешили и чо? Только траншеи засыпать успели. И теперь эти колдобины, как минимум, до мая будут без асфальта.