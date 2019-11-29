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≡ Массовое отравление в школе-лицее "Озат" - 18 учеников госпитализированы, один в реанимации		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Массовое отравление в школе-лицее "Озат" - 18 учеников госпитализированы, один в реанимации
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37405
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 29.11.19 - 22:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня, 29 ноября, около 8:30, в инфекционное отделение детской областной больницы были доставлены 18 учеников КГУ «Специализированная школа-лицей-интернат информационных технологий Озат».
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§ drakon
Re: Массовое отравление в школе-лицее "Озат" - 18...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17986
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 29.11.19 - 22:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот оно как - бывает... 8-)
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§ drakon
Re: Массовое отравление в школе-лицее "Озат" - 18...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17986
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 29.11.19 - 23:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вроде продукты - качественные.
Без химии... :-o
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§ Vit
Массовое отравление в школе-лицее "Озат" - 18 учеников госпитализированы, один в реанимации
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8626
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 30.11.19 - 10:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Травят нас, травят. Американцы, китайцы, европейцы. В детстве помню грязными руками, грязную печеную картошку или ягоды скушаешь и норм. Ну в худшем случаи в сартир с бегаешь. А щас вон в реанимацию.

[Исправлено: Vit, 30.11.2019 - 09:22]
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* abaika95
Re: Массовое отравление в школе-лицее "Озат" - 18...
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 2044
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 30.11.19 - 19:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Вроде продукты - качественные.Без химии...//

//Вот оно как - бывает...//


Опять злорадствует.
Нехорошо.
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