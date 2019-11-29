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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6277
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 29.11.19 - 23:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Поклонник мой.

Да я давно понял.
Кстати в 22.40 по Москве.
У нас в около двух ночи.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6277
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 29.11.19 - 23:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//Витаоик, сгласен//
Бывает,Дракон, кончай бухать.

[Исправлено: alex_60, 30.11.2019 - 05:13]
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6277
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 30.11.19 - 05:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Емельяненко нокаутом в первом раунде.
Победил.
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§ kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4489
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 30.11.19 - 07:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дольше ждать пришлось
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6277
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 30.11.19 - 11:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//массаж 45 евро, считаю не уместно.//
Сын две недели назад вернулся, море, природа говорят супер.
да я и сам видел .
С Хайнаня, сеанс иглотерапии 16д,
Иглотерапии с шашками полыни 20,
Мануальная терапия 15д,
Иглонож 400 за курс.
Кроме последнего он все делал.
Так там тоже все в два раза дороже чем на континенте внутри страны.
И еда, и все остальное.
И цены за экскурсии,шоу такие же, как скажем
В Турции, 40-50

[Исправлено: alex_60, 30.11.2019 - 12:30]
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* elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4070
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 30.11.19 - 14:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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* elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4070
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 30.11.19 - 15:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980: Здесь этого добра много.

Это не те ли тайские салоны, Лили? ;-)
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* elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4070
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 30.11.19 - 15:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф: Массаж он и в Кустанае есть,но дома у меня элементарно нет времени.

А может просто в отпуске, себя по другому вести можно. Не нужно держать, те стандарты, что дома? Да ещё и далеко от дома, где никого знакомого рядом нет! ;-)
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§ Козлов я
Флуд и оффтопик (часть 4)
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 564
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 30.11.19 - 15:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6277
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 30.11.19 - 16:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:

читал, не понял,переводи
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6277
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 30.11.19 - 16:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
А может просто в отпуске, с


наверное економил. семья.
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* elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4070
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 30.11.19 - 16:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
переводи

Что именно?
Цитата:
alex_60:
наверное економил. семья.

А что в Костанае ещё дороже?
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§ kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4489
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 30.11.19 - 17:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Это не те ли тайские салоны, Лили?

Нет конечно.
Массаж лица-косметолог делает 3 тыс сеанс
прохожу курсом
А на спину тётичка с ооочень крепкими руками делает.
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* elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4070
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 30.11.19 - 18:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:

Да не, я в курсе в принципе. Да и про то что Добринцофф в виду имел. Пардону прощу ,просто отвлечша хотелось 🤓сколько ошибок со смартфона написать можно
😁🤓

[Исправлено: elektron, 30.11.2019 - 14:10]
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§ kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4489
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 30.11.19 - 19:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Пардону прощу ,просто отвлечша хотелось 🤓

От чего,что то случилось?
Не стесняйся говори-подбодрим.
Мы бываем и добрые :lol:
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