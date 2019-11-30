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§ NG.kz
Эмоциональный пост о поборах в школе стал причиной дискуссии в Казнете
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37405
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 30.11.19 - 17:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В комментариях люди разделились на два лагеря. Одни выступили за сборы денег и поддержку школы, заявив, что нельзя такое писать и это личное дело каждого, сдавать или нет, другие поддержали автора поста.
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§ maxsaf
Re: Эмоциональный пост о поборах в школе стал причиной дискуссии...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4448
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 30.11.19 - 17:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Я дал указание, чтобы такие дорогие костюмы не шили", - заявил руководитель городского отдела образования Саян Сулейменов.

Кому он дал такое указание? :-o
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§ сайлау курманов
Re: Эмоциональный пост о поборах в школе стал причиной дискуссии...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3300
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 30.11.19 - 18:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Врут и не краснеют. Не могли же родоки сами придумать
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