Цитата: alex_60:

Квартиру не по статусу архимед подарил, сам купил? Из своей за? Откуда квартира, из воздуха.



Как всегда, в каждой ветке узко мыслишь, в основном не вникаешь в суть. Призёры чемпионатов мира заслуживают приобретения жилья за счёт бюджета, стимулом является для дальнейших тренировок и выступления на соревнованиях. Люди тренируются где созданы условия, возьми для примера недавно за хоккейную команду детей речь вели в г.Рудном, часть-же уехали в Россию, потому что там не были созданы условия. Значит Тамерлана Шадукаева всё устраивает, созданы условия для тренировок и.т.д. он-же доморощенный и на историческую Родину не уехал, там тренера неплохие. С уважением вспоминаю известного борца Альберта Саритова, бронзового призёра Рио в 2016 году до 97 кг. тогда за Румынию выступал, ранее за Россию выступал в Лондон 2012 г. не отобрался до 84 кг. хотя в 2011 на чемпионате мира был третьим.



Профессиональные спортсмены тренируются где созданы условия, в том числе жильё, стипендия и.т.д. Тот-же азербайджанец штангист Рахимов Нижат выиграл у себя на Родине Юношескую Олимпиаду-2010 и взял серебро молодежного первенства мира-2013, но с 2014 года переехал в Казахстан и в Рио выиграл Олимпиаду. В своё время штангистки С.Подобедова из России, М.Манеза и З.Чиншанло из Китая переехали, у нас создали условия, хорошо выступили в Лондоне 2012 году, правда в последующем их изобличили в применении допинга и дисквалифицировали.



[Исправлено: Kairat stayer, 30.11.2019 - 17:26]